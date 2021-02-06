天未破曉，星辰猶在，海面浪尖泛起波光粼粼，那才回望，有燈火的地方，是長洲謐靜的小漁鄉，宛如一名甜睡中的美人。小輪的笛鳴聲，劃破了長夜的靜肅，有樣東西卻比響聲更早降臨，是氣味，麵糰的香氣。鼻子引領我來到一家餅店前，「康蘭餅店」桃紅色的秀氣字體，訴說着歲月的陳迹，但善忘的人又該從何說起？

鐵閘倏地打開，面前冒出一名漢子，精神奕奕的樣子，從神色看出他有老實人的敬業樂業。見他紛紛端出一盤盤的方包、菠蘿包、雞尾包，這股撲鼻的香氣，與清晨的路人撞個滿懷，誘人非常。這漢子名為郭予泉，13歲學師便栽進麵包堆，天天與焗爐面壁，直至今天57歲，守着這家長洲街的老餅家，天天日出而作，披星戴月，老而彌堅。

新年前，餅店尤其是沸沸揚揚，從未靜止半晌，全因他傾盡全力自家製作豬油角仔，愈近新年，他愈拚命，日做1,000隻，為的是將快要失傳的美味，呈現於人前。代價卻是，鐵鑊撐得手筋受傷，熱油燙到腳趾結焦，但他也只是聳聳肩，絲毫不放在心上。看他這樣，辛勤大半世，歷盡千帆，甜酸苦辣，最終都歸於平淡。可幸的是，途上遇上好師傅好員工好顧客，彼此間相濡以沫。人生再苦，都付笑談中。

年少多好

歲月匆匆，將時鐘撥回1976年。

郭予泉是長洲人，在小島嶼上生於斯長於斯，當時13歲的他，剛好行完小學的畢業禮，自問不是讀書材料，便聽了父親的建議，走了去當麵包學徒：「自己係咩材料，我心中有數，個個讀晒大學，搵邊個掃地？搵邊個整麵包？有班人總要低下啲、抵諗啲。」回溯前塵舊事，他說來豁達，乾笑兩聲。於是，郭予泉到了在長洲的郭錦記餅店學師，大家都姓郭，原是親戚，可惜做餅的日子沒有因為拉了關係而易過半分。那時的小伙子，天天黎明前爬起床，掃地洗盤子，甚麼下欄粗活都要做。他回想，最難忘是長洲獨有的搶包山比賽，歷史悠久且趣事甚多：「現在的包山是15擔包，那時的包山卻是25擔，全部無乜機器，用手做。我負責用火水爐蒸，蹲下來，燒到腳毛都無晒。」他說得繪聲繪色，即將踏入花甲之年的漢子，彷彿變回當天的黃毛小子。

守得雲開

他出身於紅褲子，年少卻絕不氣盛，入行捱苦的十年，不但讓他鍛煉好手藝，甚麼餅都學懂且學得精細，而且深得老闆郭錦全器重，「我最記得，係佢教我做老闆一定要對人好啲，同埋唔好賭錢，真係學識好多人生道理。」廿歲出頭的他，本身已經跑到外面九龍闖，發展滿是一帆風順，很是知足。但是，當時郭錦記在長洲的另一端開了分店，正是現在的康蘭餅店，很需要人手，着他回來幫忙。他思前想後，有恩在先，做人不要忘本，便答應了邀請，那麼一刻點頭，晃眼就迎來三十五個春秋與寒暑。緩緩踱步前行，原來不知不覺也可走出自己的節奏，回來不久後，他由昔日的夥計，榮升至老闆，與弟弟聯手合作，一個做麵包，一個做蛋糕，默默拼搏，平淡是福；也從旁見證，長洲由昔日樸素杳無人煙的小漁村，變成周末遊客川流不息之地。老餅店由賣街坊方包麥包，到現在會製作吸睛的小蛋撻小椰撻，於網絡上聲名大噪，只見下午兩時，出爐時分今天晚了幾分鐘，人龍甚有默契地聚起來……

失傳絕活

康蘭絕不甘於只做遊客生意，蛋撻賣得再好，卻盛不住郭予泉的大志，適逢新年時節，他那宏大的目光，落在肥嘟嘟炸得金黃香脆的油角身上。

他們做的，是油角中的酥角，從農曆十二月十五日開始，郭予泉便會率領一眾女工，開始製作角仔，賣到大約年廿八收爐，圓圓滿滿地過年。東隅已逝，桑榆非晚，他本來只是自家製少量，眼見技藝面臨失傳，不只長洲，綜觀整個香港，自家製的買少見少，碩果僅存，感到於心不忍：「以前好多老人家識做，佢哋而家年紀大咗，少咗人做，後生唔想佢哋辛苦嘛，無人做囉，又唔係話我一定要做嘅，識做咪做囉，做少少應吓節都開心嘅。」他這人啊，口硬心卻很柔軟，只懂默默閉門造車。做一盤角仔，先要搓油角皮，把低筋麵粉、糖、蛋、吉士粉、豬油混在一起，用力搓至均勻，這樣口感才最順滑。之後把麵糰壓薄，再用圓模印出一個個圓形麵皮。最叫人驚嘆的是，花生餡料也是自己做，白芝麻自家炒，花生則是先烘焙再去衣最後是壓碎，工夫極繁複，但是惟有這樣才油香四溢，絕非從外面入貨可以媲美。

往後的工序，便是把圓形麵皮放到角仔模具中心，加上一湯匙的餡料，用陰力壓一壓，確保餡料不會爆裂傾瀉，就為之好。郭予泉形容，從前會用手慢慢包，但聘請的師傅或女工年紀已經漸漸老邁，他便想到製作模具方便教學和傳承。果然，之後更多年輕女工輕易上手，而且愛上這項「失傳絕活」！

眼明手快

最難的步驟來了—將油角放到滾油中炸。郭予泉形容，單是控制火候便學了十年，每年與熊熊烈火對壘，要眼明手快，鬥智也鬥力：「一落鑊，炸大約十分鐘，憑經驗和眼光，炸到金黃色就最理想。」他形容，角仔最忌是爆餡，若果花生露了頭角，會很易燶、唔靚仔。炸的過程，往往是最辛酸又最獨家村的一環：「對住啲滾油，炸得成身臭油味；因為炸時要不斷搖動個笊箕，好考手力，手筋會很痛。而且油很易彈到身體，所以我不會叫夥計做，多數自己炸，咁危險，整親嘅話我會難過。」他更笑言，自己燙傷沒甚麼所謂，作為老闆那是應份的。

這角仔，在長洲只有康蘭唯一一家願意手製，其他的店通通是入大陸貨賣，很多堅硬如石塊，質素未能保證。康蘭一家的角仔，一咬下，就知龍與鳳，質感較厚身，但不會太實、又不會過於軟糯，非常香脆鬆化，再配上濃郁綿密的花生及椰絲香，一咬一嚼之間，齒頰已是無比的甜香，所有過年的童年回憶，在那麼一瞬間一湧而上。

他眨兩下眼睛，悄悄地告訴我，角仔可以如斯香、如此脆，竅門有二。其一，角仔皮用上香港製造的九龍麵粉廠藍水仙低筋麵粉，彈性很高，讓角仔更鬆化。其二，在於偏執要用眾人皆認為十惡不赦的豬油：「我試過新油，炸出來好實身，反而用豬油，鬆化啲。怕唔健康？一年食一次，少吃多滋味。」話說回頭，一隻圓潤手做的角仔，由搓皮至炸好大概需要六至七小時，工序甚多，就算有錢賺，都是辛辛苦苦的血汗錢。明眼人也看得出，做麵包蛋糕甚至焗蛋撻，比做角仔的毛利好多了，何苦沾這趟苦水？「唔，我都唔知，咁係要做嘛，做多樣囉。很多東西，你不做，就吃不回從前的味道嘛。」郭予泉似答非答，若有所思。

待人至誠

回首往事，郭予泉奮力半生，由黑髮捱至白頭，如今快要步入六旬，偏執又何止在於做角仔？原來他將前僱主的教誨銘記於心，待員工至誠至真，又要事事親力親為，炸角仔沾油鑊等粗活，都選擇包攬上身，不做那種高高在上、蹺起雙手的老闆。所以，凡事有因有果，踏進康蘭的師傅和女工，每個工作都是三年以上，吳小姐工作了二十年、高太工作了九年，而且人人都是笑臉迎人，嘻嘻哈哈，關係樂也融融。她們形容：「在長洲打工咁耐，呢個老闆算好，如果屋企有事，隨時可以走。生活上（財政上）有甚麼需要，同佢講嘅話，佢都會幫。」郭予泉在旁邊一面壓麵皮，一面不好意思地陪笑，大概很少聽到女工們的真情流露，本來爽直的神情，居然有點靦腆。

那又說得有道理，作為老闆，疫情前他總會舉辦燒烤大會、搞大抽獎，員工嫁女也會邀請他去飲，他總是喜孜孜地出席。他總是堅信，人生多少相逢與憾事，都可以滄海一聲笑：「我覺得經營一間餅舖三十年，最開心係員工做得開心、合作愉快。佢幫到你賺錢，我唔介意畀多一千幾百做人工。反而，如果事事挑剔佢，夥計一定跟你唔耐，到時邊個幫你包角仔呢？」

撰文：莫小巧

攝影：謝致中、張芷澄

康蘭餅店

地址：長洲海傍道91號B地下

電話：29815218

營業時間：星期一至日6am-7:30pm

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