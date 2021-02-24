香港氈酒品牌白蘭樹下一向受歡迎，最近品牌在荃灣開設丹丘蒸留所，是品牌首間直營的Café加酒吧，更是一間試飲室，還設計一系列創意音頻，以日本美學和禪修為主題，一間一千呎的店舖，集合多個概念。

「白蘭樹下」共同創辦人張寅傑表示，白蘭樹下從研發至今已有五年，但他們一直不只想做酒，更想與其他人分享酒的文化，而透過Café及酒吧，就讓客人更了解酒的故事。所以逢星期日至三的指定時間，丹丘蒸留所只提提供預訂，供客人參加品酒工作坊，每位費用一百五十元，學習品酒及雞尾酒等，完成工作坊後，參加費可當成現金券，扣減即場購買白蘭樹下氈酒的費用。丹丘蒸留所又會舉辦藝術展覽，與本地音樂人合作，為Café創作專屬的背景音樂﹕「我們品酒的時候，會透過五感官去喝，不但是味道，還包括環境、音樂、飲品的賣相和味道，這都是五感官相關的。」

而逢星期四五六的指定時間，丹丘蒸留所就無需預訂，變回一間酒吧，提供咖啡及雞尾酒，以白蘭樹下氈酒，融合咖啡、茶、及 CBD 飲品等作出變化，各款都有屬於自己的故事，靈感取自不同的日本文學。諸行無常（$120）以愛爾蘭咖啡為藍本，但加入了白蘭樹下，橙皮味道清新，可以釣出氈酒陳皮味。庭園（$110）靈感來自日本文學源氏物語，以庭園花朵為主題，選用果香味較重的埃塞俄比亞咖啡豆，加上玫瑰果露糖漿。靜寂（$150）適合下午時段享用，以白蘭樹下、橙酒、冷泡綠茶和CBD為原料，茶味比較重，後味帶柑橘味，比較清新。虛空（$160）參考鷄尾酒Alaska，除了「白蘭樹下」，還有兩款蕁麻酒和乾身雪莉酒，味道帶草藥味。

採訪、攝影：《飲食男女》

丹丘蒸留所

地址：荃灣白田壩街 45 號南豐紗廠 3 樓 301 號舖

電話：3460 2339

營業時間：

零售：12nn-8pm

試飲室：星期日至二 1pm-6pm，星期三 1pm- 8pm，星期四至六 1pm-4 pm

Omakase Cocktail：星期四至六 5 pm-10 pm

註：

預約試飲室網址：https://bit.ly/37DQbl9

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