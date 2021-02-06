大埔一向多美食，群記清湯腩、東記及世記的炸排骨麵、滑嘟嘟的芝麻糊等，數之不盡。最近在大埔墟，就開了一間名為大方食家，可坐三十多人的潮式粉麵店，賣魚蛋粉、牛腩麵等，環境企理。

店舖師傅鍾騰達今年65歲，來自潮州，入行已四十年，他最拿手的，就是手打墨魚丸﹕「墨魚丸全程都由我製作，首先要將墨魚解凍，解凍後洗淨，再重新冷藏。冷藏後再放落機器中打成魚膠，然後就手唧，最後一個步驟就是煮熟。」簡單幾句說話，但其實需時4小時才完成，每次用人手唧出約四百粒，粒粒大小均一。

坊間的墨魚丸普遍都會加粉、加水，甚至加豬肉，來增強墨魚丸的味道變化及質感，但鍾師傅很注重口感，只用墨魚柳、切粒墨片、馬蹄、芹菜及鹽調味，原汁原味。墨魚丸鮮味爽滑，食物有質素，每日可以賣出80碗墨魚丸粉麵($38)，不少街坊都已是熟客，陳小姐就表示兒子很喜歡吃：「他說墨魚丸很美味，我一會兒吃完也會買回家。」

另一主角是崩沙腩粉/麵($48)，崩沙腩用美國牛腩，成本較便宜，但用麵豉、南乳加上多款秘製香料，炆煮大概一個小時，師傅事前亦處理得好，切走多餘肥位，入口鬆軟，「崩沙腩這幾天都是只有二三十份，賣完就沒有。」雖然是潮州粉麵店，但小店的雲吞麵也頗有心思，沿用七八十年代，香港小店手切新鮮豬脢頭做法，入口有肉汁，拌入海蝦後，用本地粉面廠出產的雲吞皮逐粒包好。手切鮮蝦雲吞粉/麵($38)，雲吞皮滑溜，雲吞餡的豬肉和蝦肉比例剛好，爽口中帶點肉香。

已屆65高齡的鍾師傅，本來已經退休，但大方食家的另一位老闆力邀他出山幫手﹕「我在大陸時就打牛丸打墨丸，來到香港就學牛雜，跟廣東師傅學雲吞。」結果一做就是四十年，是次出山，只有一個原因：「我拍檔跟我說，不要讓味道失傳，出來傳授給別人都好，所以才應承來。」鍾師傅說。

大方食家

地址：大埔富善街6-14號永祥大廈地下D9號舖

電話：2513 6828

營業時間：9am-8pm，限聚令期間9am-6pm，初一至初四休息，初五啟市

採訪、攝影：飲食男女

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