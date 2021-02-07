寒冷的天氣，最適合製作酥皮食品。油脂不易溶化，操作就更順手，做出來的酥皮層次分明，口感特別酥鬆。至於今集的太陽餅，白白胖胖的餅面蓋上福字紅印，寓意吉祥而且大方得體，無論任何喜慶節日，作為伴手禮就更適合不過了。

材料：(10個)

A) 油皮 @35克

中筋麵粉180克

糖霜18克

豬油70克

冷水80克

B) 油酥 @16克

低筋麵粉110克

豬油55克

C) 糖餡 @17克

麥芽糖22克

無水奶油22克

糖霜90克

鹽2克

淡奶12克

低筋粉20克

木薯粉5克

裝飾：紅色色素 適量

工具：擀麵棍、膠切刀、膠模/膠袋(大張)、福字印章、廚紙、烤盤

做法：

1)油皮：中筋粉、糖、油和水混合成糰，待鬆弛20-30分鐘後，平均分割10個(約35克)。

註：鬆弛過程或分割後都需蓋上膠模，以防乾裂情況

2)油酥：低筋粉加油拌成糰，平均分割10個(約17克)。

3)糖餡：奶油、麥芽糖、糖霜和鹽用手先拌勻，接着加入淡奶拌成糊狀，再加入低筋粉和木薯粉拌成糰狀，如餡料太乾，額外用少許淡奶調整。平均分割10個(約18克)。

4) 組合餅皮：分割後的油皮包入油酥，擀捲2次，用順序方式排放。待鬆弛20分鐘後，用手略修圓並壓扁，把餅皮擀成圓片。

5) 餅皮包入糖餡後收口，稍微壓扁，鬆弛15分鐘。

註：麵糰有筋性，靜置鬆弛可讓擀麵時較容易延展，亦可避免麵糰收縮

6) 枱面撒些手粉，將麵糰收口處朝下，用麵棍擀成扁圓片約10cm，完成後收口朝上，排放入烤盤內，靜置10分鐘才入爐。

註：收口朝上，做出來的太陽餅比較不會爆餡

7) 紅色色素加入少許水拌勻，倒入廚紙內吸乾水分，再用福字印章沾印紅水，然後蓋印於餅面上，完成後便可入爐烘烤。

8) 放入預熱焗爐中下層，以200℃，上下火，烤12分鐘至稍微上色，調頭關上火，只用下火續烤8分鐘至熟透，取出放涼。

9) 太陽餅冷卻後便可食用或密封保存。賞味期：約2周

溫馨提示：

1.油皮含水分容易風乾，所以擀捲操作時，要用塑膠袋蓋好，避免乾燥影響往後操作。

2. 油皮、油酥或糖餡的軟硬度盡量一致，對擀開、擀薄都較有好處，也可減低破皮的機率。

3. 中式酥皮(或稱酥油皮)主要分為兩部份：油皮和油酥。

油皮含水亦稱為水油皮或水皮，材料內容大致一樣。

油酥由麵粉和油脂組成，由於不需要麵筋，用低筋麵粉最適合。

示範：Cannes Cheung

攝影：魯雋華、潘志聰

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