最近香港政府習慣突襲封區檢測，市民既然無力抗拒，唯有多存一些糧食在家。如果家中已有氣炸鍋，可以留意新的氣炸網店氣炸屋，推出人生四味雞翼和兩款即食鍋物。

所有食品都是香港製造，人生四味雞翼($88/300g)共四隻口味：焦糖爆谷雞翼、酸辣脆雞翼、咖啡冧酒雞翼和脆辣香雞翼，每一包有5至8隻。雞翼不用預先解凍，進食時，放進氣炸鍋或焗爐，分別用180 °C烤13分鐘和9分鐘。焦糖爆谷雞翼還原度高，外皮黏着爆谷碎，真的有爆谷本身的香脆酥化口感，不過粉感略重，甜味亦略重。其他氣炸品牌多數推出脆辣雞翼，不過氣炸屋的酸辣脆雞翼就添加Tabasco辣椒醬，辣中帶酸更開胃，是四款雞翼中最美味的一款。

兩款即食鍋物就是驅寒暖胃羊腩煲($188)和私房麻辣雞煲($128)更方便，把包裝放到沸水中加熱15-20分鐘便可，一包800g，大概是2人份量。羊腩煲材料有羊腩粒、腐竹、冬菇等，而麻辣雞煲即係用雞腿肉和秘製辣醬。

價錢不便宜，到底味道如何呢？試食專員Kei先試羊腩煲：「羊腩偏小塊，質感很軟腍容易夾起。我覺得整體味道偏甜，比起在餐廳吃，餐廳吃的醬汁濃厚一點，這個比較清淡和甜一點。」之後再試麻辣雞煲：「雞件很大塊，我覺得雞件沒有雪藏味。平常多吃麻辣雞煲，麻味重一點，但這個是偏香辣。雞皮很薄，所以油膩感不重。」雖然無法還原餐廳風味，但一旦不幸被封鎖，還是能應急。

採訪：飲食男女

氣炸屋

銷售點：

HoHoHome： https://hohohome.com/collections/all

HKTV mall： https://bit.ly/3nCsUFb

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