尖沙嘴朗廷酒店最近與人氣意大利品牌BVLGARI合作，即日起至3月31號期間推出香水玫瑰主題下午茶，供應鹹甜點各4款，賣相相當精緻。

甜點由法國籍甜品師炮製，以粉紅色為主題，包括小桑莓玫瑰朱古力、番石榴柑桔芝士慕絲蛋糕、士多啤梨柚子奶凍及櫻桃花流心配白朱古力，造型吸引，甜而不膩。而鹹點則有松露雞肉蘆筍三文治、意大利巴馬火腿配蛋黃醬、蘇格蘭煙三文魚及鵝肝慕絲配粉紅香檳果凍。

飲品則提供玫瑰茶及香檳，前者甘香濃郁，入口清新，解膩一流；後者香檳再搭配糖漿，味道香甜帶淡淡酒香。另外凡享用下午茶更可免費獲得BVLGARI玫香金漾迷你香水一支，數量有限，送完即止。

BVLGARI 下午茶

價錢：$398/位；$688/2位

供應日期：即日起至3月31日

廷廊

地址：尖沙嘴北京道8號朗廷酒店

採訪、拍攝：《飲食男女》

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