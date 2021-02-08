由名廚Ricky主理的川菜館，有些口碑，開業大半年之後，即在尖沙嘴海港城開設分店。地方不及旺角本店般寬敞，但環境不錯，裝潢不落俗套，最吸引的還有維港海景。餐牌選擇多，前菜和主菜都有五六十款，部份更是新推出的菜式，價錢合理，最抵食是二人套餐，七道菜不過$400。

上菜效率快，涼菜賣相精緻，泡椒蓮藕苗以白醋、小米椒和指天椒醃製三天，味道酸中帶辣，醒胃得很。

碧玉白涼瓜，取台灣出產的白肉涼瓜，伴千島醬、柚子汁和青檸汁混成的醬汁。涼瓜爽口而不澀，可惜醬汁不太配合。煙燻臘肉炒菜花，臘肉帶鹹香，菜花炒得剛好，辣而惹味。

主菜必叫香鍋，未吃已聞到鑊氣，食法像車仔麵，自選五款配料，有豬頸肉、雞軟骨、翡翠螺、黃鱔和出前一丁。配料份量充足，麵條入口煙韌，一下子便吃光。期間限定的羊腩煲，用小火爐座住上，吃到尾聲都不怕凍，細心。黑草羊件件帶皮，入味得來又有咬口。

甜品是合桃包，賣相不夠像真，但味道不俗，包身軟熟不黐牙，餡料有不少合桃肉，味道不太甜。

整體食物有特色，部份菜式較少見，又夠重口味，環境比很多川菜館舒適，人均消費二三百元，性價比高。可惜每張枱限時吃90分鐘，不能夠慢慢歎。

採訪、攝影：《飲食男女》

祥仔辣辣

地址：尖沙嘴廣東道3-27號海港城海運大廈LCX3樓32號舖

電話：2818 8988

營業時間：11:30am-10pm / 11:30am-6pm (限聚令時間)

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