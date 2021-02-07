車仔麵一向受香港人歡迎，太子華記潮州鹵水車仔麵開業八年，一向只做外賣生意，但因滷水陳香，甚受街坊歡迎，客人太多，最近搬到舊舖對面的舖位，亦增置堂食。

華記車仔麵有30多款配菜，跟其他車仔麵店的最大分別，是大部份配菜都以潮州滷水方法熬煮，滷水膽由舊店用到現在，已超過10年以上歷史，味道陳香有餘韻︰「我們的滷水汁由我叔叔留下，裏面已經是陳年滷水，現在每天會再加新香料入內。」老闆表示滷水膽的材料不便透露，只說裏頭加入了十多款香料，包括常用的八角、香葉和桂皮等等。

每款配料，如牛坑腩、金錢和蘿蔔，都因應質感而浸陳不同時間，但絕大部份都需要超過12小時，很花心機。滷水陳香，湯底亦花心思，加入用印度魔鬼椒製成的辣椒油、咖喱、滷水汁同腩汁，非常濃郁。

價錢不算便宜，但味道好，難怪平日能賣出四百碗車仔麵，連電視藝人Bob（林盛斌）最近都在Facebook推介五餸車仔麵 （$60），包括紅腸、大腸、蘿蔔、春卷和腩肉，所以吸引不少人特意光顧，「因為Bob哥推薦，現時每日都有100位客人吃這碗麵。」老闆徐先生說。

採訪、攝影：《飲食男女》

華記潮州滷水車仔麵

地址：太子界限街 34 號

電話：從缺

營業時間：12nn-11pm (新年期間，照常營業）

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