新春獲贈有機小鯇魚兩尾，家中兩個冰箱早告滿載，只好趕快趁魚鮮活，做了一道魚下巴和划水部分的紅燒菜，以示年年有餘，有首有尾。這本是上海菜式，味濃而甜，與廣東人口味頗有距離，我燒菜時下油、醬油和糖都忍着手，自然不夠正宗，就請當是家常菜吧！我用的魚較小，市上出售的鯇魚大得多，一條魚的頭尾和半邊魚腩已夠了。

材料：

小鯇魚尾2條，魚頭2個，魚腩2塊

青葱4棵，切5厘米段

薑1大塊約核桃大小，切片

乾葱1顆，拍扁

油3湯匙+2茶匙

水2杯

麻油1茶匙

調味料：

紹酒1/4杯

上好頭抽2湯匙

老抽2茶匙

糖2茶匙

鹽少許

預備：

1.鯇魚去鱗洗淨，魚尾從中央主骨斬為兩半(1)。清除魚頭內之魚鰓和紅色瘦肉(2)。從魚眼下3厘米處下刀，斬去下部，留下巴(3)。刮去魚腩內之黑膜。

2.置中式易潔鑊於中大火上，鑊熱時下油2湯匙搪勻鑊面，改為中火，排下魚塊，待魚煎至離鑊、下面金黃(4)，方可鏟動，以免魚皮脫落。

3.將魚塊翻面，耐心再煎，至兩面金黃便移出(5)。

4.下油1湯匙，加入魚頭，有魚眼一面向上(6)，如上法煎至兩面金黃，鏟出。

紅燒法：

放鑊回中大火上，下2茶匙油，投下薑片，稍爆後加入乾葱及青葱段，鏟動一會，灒酒，倒下兩種醬油和糖(7)，加水兩杯，燒開後加入所有魚塊和魚頭(8)，下些許鹽，蓋起，煮約10分鐘，將魚翻面(9)，煮至上色，汁液收乾為一半，試味後下麻油包尾上碟。

（原文刊於2008年657期《飲食男女》）

江獻珠

上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事與南海十三郎》、《古法粵菜新譜》等。

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