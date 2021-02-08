韓式快餐近年大熱，銅鑼灣希慎廣場Food Court最近開了一間韓國小食店，價錢公道，引來不少上班族幫襯，午膳時間更是大排長龍。小店是旺角Soul Food Truck分店，同樣由韓籍廚師主理，同韓國美食車做主題，但小食款式就更多。

講到韓國小食，當然不得不提炸雞，新店有售三款口味：原味招牌炸雞、甜辣炸雞及蒜香醬油炸雞，最推薦蒜香醬油味，蒜味及醬油香並重，帶點微辣，整體香口惹味，肉汁豐富。泡菜炒飯配芝士脆炸雞（$78），用傳統鐵板呈上，泡菜炒飯乾身惹味，炸雞裹上拉絲芝士，香脆鹹香。

飽肚之選有海鮮湯刀削麵（$68），湯底加入蜆、青口、蝦仁等熬製，鮮甜味美，配上紅蘿蔔、青瓜等蔬菜絲，清淡健康。另有韓式飯卷、手工糖餅、芝士脆薯熱狗、香腸年糕串、炸物拼盤等，款式豐富，口味地道。今年維園年宵取消熟食檔，肚餓時可以去買份韓國炸雞醫肚。

採訪、攝影：《飲食男女》

Soul Food Truck

地址：銅鑼灣軒尼詩道 500號希慎廣場11樓1104號舖

電話：3188 5982

營業時間：星期一至日11am-8:30pm

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android