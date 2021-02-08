寒流持續，瑟縮在家，每事畏首畏尾，團年開年，都是馬虎過去，加上印傭頸椎骨刺發作，不能操勞，幸能請得別家的傭人來幫忙，算是徹底大掃除一番，蒸好兩盤糕，煮了一大鍋過年齋，如此而已。

雖然陸續有朋友和親戚來拜年，我們的長輩只得畹英十七姑姐，今年繩宙弟把姑姐接來我家，連同他的兒孫，江家四代同聚一堂，這是我不良於行後，在自己家中與家人見面的第一遭，談談笑笑，何等開心！

宙弟記性奇佳，又能言善道，更有姑姐唱和，我們自然又說起往日過年的快樂時光，宙弟的長子江顯宗在香港出生，不曾在廣州河南江太史第生活過，我們在他父子面前大談舊事，他們聽得口呆目瞪，我們做長輩的也樂得讓後輩知道一二。

我們孩提時拜年有一定的禮節，長幼有序，男的拱手打躬，女的襝衽作揖，恭喜長輩萬事勝意，身體健康，長命百歲。我和哥哥由母親的近身捧着福州漆盤，帶着我們逐一到祖母們的居停請安拜年，接受利是，直到祖父午後起床了，叔伯們已一一返家，我們按着輩分，向祖父行禮，我們要守規矩站在祖父的左下方，深深請安，接過利是方敢離開。

年初一是家人相互拜年的日子，到了年初二輪到近親接踵而至。我們最興奮的是李家誼嬸嬸帶着她的兒子到來。祖父早年與李福林將軍結為八拜之交，李家的四少爺是祖父的誼子，他結婚後即隻身赴美國留學，兒子生下來多年，尚未見過父親。我們都稱誼嬸嬸為契嬸，她身為江家的少奶，穿起褂裙，小小年紀的兒子，則戴上瓜皮小帽，長衫馬褂，近身挽着金漆雙格籃，尾隨在後，他們先向祖父斟茶，行跪拜之禮，然後纔向各祖母逐一斟茶跪拜。我們像看戲一樣，高興無比。

我們緬懷往事，正在說得興高彩烈時，忽然記起剛收到朋友傳來登載在文滙報有關先師特級校對寫波經所用另一筆名「大天二」的文章，我立即印出來讓姑姐和宙弟分個清楚。作者亞杜以「天九牌」釋名，但搞亂了。

天九牌是傳統賭具之一，可分「打天九」和「推牌九」兩種玩法，牌分文武子，依大小排列如下：

文子：天、地、人、鵝、梅、長衫、板櫈、斧頭、紅頭十、高腳七、銅鎚六

武子：雜九、雜八、雜七、雜五、3點和6點兩牌合稱「至尊」

文子方面，「天」可打「地」，「地」可打「人」，天是12點，地是2點，人是8點，天最大，地第二，都可以打排行第三的人，是故同是2點的天（若減去10點計算）和地都可以打人。「大天二」者，是專「打人」、威風八面的江湖好漢。陳夢因先生以「大天二」筆名寫波經，形容自己為此中之「架勢堂」人物，「特級校對」是總編輯的自謙，而「大天二」卻是自負之尤。

至於推牌九，不需鬥智，是賭博，由文武子組合，計點數大小，亞杜說凡與「天」組合的2點，比任何組合的2點為大，所以稱為「大天二」，此是另一說法，不敢否定。他又說大天二是戰前民初橫行於珠江三角洲的惡霸，時代不確。「大天二」出現於日人佔領廣州之後，有正邪兩面，一面在三不管地帶做土皇帝，幫助難民逃離淪陷區，收取「保護費」，而另一面亦暗地為國軍打游擊，聲東擊西，神出鬼沒，日軍防不勝防，也忌他們幾分。我在香港淪陷後回內地繼續學業，曾付保護費受大天二掩護，在月黑風高之夜，偷渡至三水自由區，故略知一二。

亞杜所列之大天二名字，頗有錯誤。民初時之劉發兒、袁蝦九、羅雞雄、是綠林人物，並非大天二。至於南海之李福林，也是綠林中人，因受孫中山號召，獲頒將軍之銜，他的手下稱福軍。河南通達我家之門樓，都由福軍把守。亞杜說番禺之李朗雞，又名李燈筒，是大錯特錯，李燈筒該指李福林，他初出道時藏燈筒於衣衫內假裝槍械，唬人聽命，後來索性稱自己是李福林號登同了。李朗雞名李輔群，曾落水為大漢奸，廣州光復後被收監多年，解放後就地正法。

如將亞杜的資料作為掌故，則「大天二」一辭，以訛傳訛，不符珠江三角洲的集體記憶。在此更正，無非為先師釋筆名，而我以年邁，閱歷較豐而已，還希亞杜原諒。

（原文刊於2008年657期《飲食男女》）

江獻珠

上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事與南海十三郎》、《古法粵菜新譜》等。

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android