「曾經有人說過，我們三個月內便會消失，但不經不覺已做了十多年了。」為人爽直、人稱「大佬」的阿基說。「我們第一個星期的生意額，只有$2,700元，但我們不會認輸的。」文質彬彬、談吐爾雅的Panni補充道。13年前，他們還是20出頭，在當時股市樓市暢旺的香港，糊里糊塗的入了凍肉界，於上水開了第一間凍肉店。因為不服輸，儘管被人看不起，但他們咬緊牙關，奮力搏鬥。「我們是有能力去做得到，而且有信心愈做愈好。」

勇闖石湖墟街市 被同行冷嘲熱諷

疫情下，凍肉店百花齊放，人人也想分一杯羹，但當年的景況，卻截然不同。Panni當年在大學修讀酒店管理，但還未踏入社會，已深知自己一定接受不了刻板的上班族生活，適逢大學一年級時，有遠房親戚在街市的凍肉店不做了，他想接手，但自己是外行，於是找來自小學便認識、又有經驗的拍檔的阿基合作。

阿基的父親經營魚檔，他說：「我是讀書不成的小孩，不讀書便要找工做，跟着爸爸在魚欄做過一段時間。」後來跟家人意見不合，便轉去親戚的凍肉舖工作。兩個同樣喜歡吃，難得機會來到，每人各自拿着兩三萬，放手一博，「不試過不甘心！」

兩位初生之犢，拿着五萬多資金，勇闖上水石湖墟街市之路。心口只有一個「勇」字，沒入貨門路，只賣大路貨色，同時面對競爭對手的冷嘲熱諷，「笑我們年輕，甚麼都不懂，聽過很多這種不同的話。」慘到人工都沒有，差點連舖租也交不起，「其實開店第二天，便應該可以(結業)......哈哈哈」Panni說。

將勤補拙 推出創意食物

硬吞別人的冷嘲熱諷，並把其轉化成動力，將勤補拙，「試過一星期早上7時上班，踩到凌晨二時下班。」主理食物的阿基指，由於當時剛踏入冬季，通常要預多點貨，曾有一星期，他每天回去店中，便開機不停刨肥牛。生意初起步，沒有餘錢請人，店內不少工夫全由阿基做。半年後，生意好轉，開始有錢賺。當時中秋將至，兩位年輕老闆有創新的想法，推出十多年前在凍肉店較少見的自家手打牛丸、墨魚丸等食物，令他們漸漸打響名堂，得不少街坊支持。做得好，但他們並不打算一步登天，做了6年才決定開分店，直到現在，用了13年時間，開了二十五家店。對於實際營業額，他們不願說太多，只透露所有分店加起來，每月營業額約七位數，是一百萬還是999萬，他們心中有數。

「到這一刻，仍然覺得凍肉是不應該做的，因為非常高難度。」Panni坦言，滿足感是回頭的客人，「但這推動力可以走到多遠呢？」雖然月月有錢賺，而且「條數好靚」，但他們認為客情，才是這行業的重點。即使品牌如今已有規模，兩人仍親自落手做，「我們賣的食品，同樣是在賣我們的心機，想這件事做得好。」

投資700萬自設工場

要做得好，最直接是由食材品質下手。兩人入行十多年，曾透過代理購入不同國家的肉食，但品質每下愈況，於是他們決定親自由源頭採購，到訪數家泰國工廠，引入獨家產品。牛奶雞，名字取其白淨的肉身，血筋少。走地雞種，薄皮低脂，肉嫩多汁，有齊雞翼、雞胸、雞扒、雞下髀、雞柳等部位。惠里豚黑豚的豬種，就由日本直接運到泰國，再由當地一家工廠養殖，全泰國只有這家工廠生產這款肉，非常嫩滑。由於從源頭採購，定價可比超市便宜三成。他們更投資了700萬自設工場，為自家品牌包裝，整個流程不假手於人。

除了財力，亦要付出心機，店中另一招牌金三角，由阿基人手逐條由牛仔骨的三條骨中間，挑出連着筋位的肉，金三角帶着一層脂肪，咬下去肉質軟腍，坊間罕有。「做了好的產品出來，客人吃完覺得好吃，回頭買時讚你那種感覺，我暫時想不到有甚麼可以比這更開心，不只是賺錢做生意這麼簡單。」由不懂變懂，懂變好，好又變精，這是兩人交足學費後領略到的。剛好去年疫情，凍肉生意急升，時勢造英雄，品牌生意額，更提升了三成。

阿基做防守，Panni做策劃，兩人定位清晰，全因他們讀小學時，是同一隊球隊，有默契，阿基說：「Penni是一個很有想法的人，現在店中很多想法，也是由他提出的。」而Panni則說：「阿基在我心目中是最重要的戰友和拍檔，當他是家人一樣。」他們今年還是三十餘歲，前途無限，「我們也當這是一場剛踢了上半場20分鐘的足球賽事，還未去到半場。」

採訪、攝影：飲食男女

DSPARK 精品超市概念店 Sha Tin DSPARK Store

地址：沙田石門安麗街18號達利廣場地下2B&2D號舖

電話：2622 2568

營業時間：星期一至日8am-8pm

備註：另有24間分店

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android