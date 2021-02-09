過年要吃鮑魚，包你年年有餘。市面上主要的鮑魚有乾鮑、鮮鮑及罐頭鮑三種，價錢及味道都相差很遠。先說乾鮑，它是三者價錢最高的，為何乾貨比新鮮貨還貴？因為它製作工序實在太複雜，要剝殻去內臟、浸、烘、曬等，前後需時四五十天。加上乾鮑的味道濃香，溏心鮑的黏牙口感更是世間獨有，不過煮乾鮑準備工夫很多，要浸、焗和煲，目前日本的乾鮑最貴質素最高。

鮮鮑價錢比乾鮑便宜，雖然味道鮮美，但如果不懂控制火候，就容易有腥味，肉質較韌，香味亦不及乾鮑，新鮮鮑可以用作刺身、清蒸及煲湯均可。現時市場上的鮮鮑主要來自大連、南非及澳洲，大連主要是養殖鮑，想吃野生就有南非及澳洲鮮鮑。

最後再說罐頭鮑，它有清湯、鹽水及醬汁三種，價錢最便宜，而且最容易烹調，即開即吃或炒都很方便，當然鮮味不及乾鮑及鮮鮑，澳洲、南非及墨西哥罐頭鮑的質素都很高。

採訪、攝影：《飲食男女》

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