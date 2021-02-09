自葵涌起家的嘉寶漢堡，一向以足料自製漢堡包吸引大量客人，葵涌及尖沙嘴分店都一向大排人龍。尖沙嘴分店最近就搬了新舖，接近1,500呎，可以容納60多位客人，環境變得寬敞，吃得更舒適。

餐廳負責人指，現時平均每日可以賣出600個漢堡包，因為舊舖太擠擁，為了可以令客人不用排隊等候太久，員工又能有更好工作環境，所以就決定搬舖。

招牌貨是芝士牛堡（$40），漢堡扒以慢煮方法製成，先將牛肋條切碎搓成漢堡扒，慢煮超過60分鐘，然後再煎香，咬開時肉汁豐富，牛味香濃，非常惹味。另外日式芥辣蝦堡 （$45），內裏的炸蝦餅，店舖先用蝦肉打成蝦膠，再加入蝦粒，然後再慢煮，最後炸成蝦餅，成品口感爽彈，蝦肉亦夠鮮味，加上日式芥辣，微微辛辣刺激味蕾，同樣值得一試。

店舖所有漢堡包均可以加$16升級作套餐， 配小食及飲品，除一般薯條，更可以選擇薯條或炸燒賣，款式豐富。搬店後已有少舊客上門︰「它的肉質和口感，我也覺得很好，而且能幫助同路人，這是我來這裏吃的最大原因。」 食客黃先生表示，自己每月都會光顧數次，認為新舖比較舒適，食物品質更好。

採訪、攝影：《飲食男女》

嘉寶漢堡

地址：尖沙嘴寶勒巷9-11號和益中心地下

電話：從缺

營業時間：12nn-10pm （農曆新年期間，照常營業）

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