人氣精品咖啡店Cupping Room近日進駐尖沙嘴海港城，店舖裝潢仿照郵輪，以啡及白作主色調，設落地大玻璃窗，面向維港，景色一流！

新店供應甜品、三文治及特色包點為主。必試墨西哥餡餅($78)，選用旗下另一品牌Smoke and Barrels煙燻肉，肉質鹹香嫩滑，份量十足，搭配外層麵包，口感鬆脆豐富；牛油果雞肉三文治 ($88)餡料加入牛油果、芝士及雞肉，味道濃郁。

甜點另有節日期間限定款式，包括心想事成蓮花牌焦糖餅乾($38)及萬事如意紫薯牛角包($38)，外層酥脆可口，餡料飽滿。另外Cupping Room旗下的西班牙蛋糕品牌La Viña亦推出限定蛋糕套裝，如金銀滿屋($188)，內有香橙費南雪、巴斯克蛋糕及榛子費南雪三款，賣相精緻，由於數量有限，建議上網預訂。

採訪、攝影：《飲食男女》

Cupping Room

地址：尖沙嘴海港城海洋中心3樓309號舖

營業時間：星期一至日 11am - 8pm

電話：9446 8699

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