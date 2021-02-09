鄧麗欣（Stephy）的台式茶飲店一向以太空人為主題，所以舖頭只開設期間快閃店。繼銅鑼灣及沙田新城市廣場後，最近就降落尖沙嘴K11，推出多款麻將主題飲品及周邊，整個二月與粉絲齊齊慶新年。

「農曆新年就到，因為我與拍檔都好喜歡打麻將，加上過年好多朋友都會打麻將耍樂，所以今次就特別用它做主題。」Stephy笑説。三款限定飲品都經過精心設計，十三么（$48）就是薑黃腰果奶蓋，以薑黃鮮奶做底，加上腰果等五款堅果，入口綿密軟滑，充滿薑黃的香辛味；大三元（$48）就是抹茶紅豆奶蓋，以紅中、白板及發財的紅白綠為主色，層次分明。大四喜（$88/套）一套四杯，分別是抹茶歐蕾奶酪、草莓鮮奶奶酪、可可歐蕾奶酪及椰漿鮮奶奶酪。

麻將周邊有6款，口罩、懷舊麻將搪瓷杯、購物袋、PVC手提袋、3合1骰盅套裝及旅行麻將套裝，新年期間只要買飲品後，用擦擦卡最快集齊東南西北，即可勝出大獎—一副木雕麻將，獨一無二。她亦希望能用飲品向粉絲祝願﹕「其實上年有好多工作及想法，但好多時都因為疫情停了下來，新一年當然希望疫情快點退去，大家可以再做各自想做的事情。」

採訪、攝影：《飲食男女》

1011 SIP TEA

地址：尖沙嘴河內道18號K11 B2/F

電話：從缺

營業日期：即日至2月28日

營業時間：星期一至日12nn-9pm（年三十12nn-8pm，初一12nn-7pm，初二至四12nn-8pm）

註︰買飲品會送擦擦卡一張，最快集齊「東」「南」「西」「北」四張卡，即可獲限定木麻將一副（價值$4800），名額只有一位。

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