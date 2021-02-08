在舊區中，往往隱藏着美食，位於 黃大仙 的 易拎腸粉 ，就以腸粉聞名。易拎腸粉老闆、人稱易拎媽笑言肥佬黎以往經常光顧：「每次黎生司機來買都要多醬，他說我老闆喜歡多醬，可以多給我十元二十元，我便另外把醬倒在杯中。」

$7/4條腸粉是王牌

易拎媽本是主婦，接手小店已有十三年：「2008年，我在這兒上班，只工作三個月，老闆娘說想結業，可以轉手給我。」從小已喜歡煮食，笑言自己兒時已寧願在家煮飯的易拎媽，也一直有創業夢想，所以就決定頂手。

店面簡陋，以外賣為主。易拎媽仍記得剛接手時：「只賣很少食物， 腸粉 、撈麵、 雞蛋仔 ，腸粉一開始就便宜，賣五元五條。」當時生意平平，開業首兩年，易拎媽已想放棄：「剛接手時很難應付，每天開門13個小時，才得幾百元收入，我心想倒不如去打工。」

後來有客人建議店舖多賣小食，如區內多穆斯林教徒，後來就兼賣素 碗仔翅 ($12)，漸漸增加至廿多款選擇，生意漸漸穩定。易拎媽又不斷改良食物質素，如王牌熱賣的腸粉($7/4條)，在微小之處亦有學問：「要買好的貨，蒸時要顧好時間，因為蒸太久會變軟，蒸不夠時間，便不夠熱。」醬料亦有講究，買入 花生醬 、甜醬後，她再調味：「花生醬加熟油，甜醬加清水。」

以花生油炒香的花生醬，香味突出；質感不會太稠過稀；加上每份腸粉的甜醬、麻醬都毫不吝嗇，到最後一口，還能蘸滿醬料。所以越來越多街坊回頭，最高峰一天能賣800條。熟客李先生是腸粉頭號粉絲：「我最喜歡都是腸粉、魚蛋，腸粉很滑，加上醬汁調味，很美味。」

女兒回巢幫手

店名易拎，其實就是女兒Elaine，兩年前，本從事工程業的女兒，決定回店幫忙：「其他公司薪酬當然高一點，但我考慮過，不如嘗試在這發展，可能我的終生職業是在這裏。」她坦言另一考慮原因就是不想媽媽太辛苦：「其實是這小店供養我大，很多謝媽媽，她也很辛苦。」

以往Elaine亦有不時到店內幫忙，如更換設備、設計海報等，但正式到店內後，就得從頭學烹飪：「起初要花時間去學，媽媽教會我很多技巧，一間小店原來毫不簡單，尤其烹飪要投放很多心機，愈簡單的小食，愈要做得仔細。」從起初的跌跌撞撞，到慢慢上手：「暫時我全都會做，除了缽仔糕，真的完全無法着手。」

母女檔拍住上

從寫字樓走進小店，Elaine除了覺得學懂更多事，笑言自己愛上烹飪外，更進一步和媽媽加深認識：「我們家比較內斂嚴格，但自從我來店舖，多聊天後，反而和媽媽有說有笑，變輕鬆。」她知道更多母親往事，也跟媽媽分享生活點滴。易拎媽亦慶幸女兒回巢：「我不認得字，女兒會拍照又認得字，幸好有她幫忙。」她認為和女兒合作得好：「始終跟女兒是一條心，容易溝通一點。」

即使女兒回店幫忙，易拎媽仍然繼續留守店內：「一天過一天，真的很開心，年輕做到現在，現在也近70歲，有得吃有得玩有得出門。」她笑言十多年來，經常聽到熟客叫她阿姨，自己亦說笑是契仔契女，街坊熟客都很熱情，兒子更笑她千萬不能退休，否則在家會悶壞﹕「總之做甚麼也好，喜歡便去做吧，而我就喜歡這行。」

採訪、攝影：《飲食男女》

易拎腸粉

地址：黃大仙慈雲山雙鳳街37A號舖

電話：從缺

營業時間：8am-7pm

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