臨近農曆新年，大家也喜歡到油麻地果欄買生果辦年貨，雖然位於果欄附近的一帶唐樓，最近遭政府突襲封區檢疫，但依然有不少市民，趁新年前到果欄買賀年生果，送禮或自用。買賀年生果，當然希望取好意頭，今年到底有甚麼好意頭生果，就由志生欄老闆阿俊推介一下。

蘋果寓意好人一生平安

首選竟然是蘋果。阿俊說：「賀年生果，最重要是意頭，蘋果代表平安。」他推薦由日本青森縣直送的糖心蘋果禮盒裝，當地農夫種植蘋果時，即使蘋果成熟也不刻意收割，讓蘋果受日光照射時間更長，令糖分有足夠時間凝聚至中間部份而形成糖心。$250禮盒裝有10個糖心蘋果，分別有5個富士(紅)及5個王林(青)。阿俊指有糖心的王林蘋果較少見，他教大家食用時要打橫切，「如果想見蜜糖心，不要打直切，而是打橫切。圍着整個蘋果心的都是透明，有星星形狀。」甜度達13度以上，香甜，富士蘋果爽口，而王林蘋果口感則較粉。

第二款是佐賀縣瀨戶柑($380/盒)，一盒10個。柑寓意「金銀滿屋」，雖然是柑，但入口竟然帶有橙味。阿俊解釋道：「它是有橙味的柑，應該接枝時接了一些橙的品種。」皮薄多汁果肉結實，橙味濃郁。

至於一盒5個的鳥取縣愛宕梨（$380/盒）也是新年好意頭生果之選，取其「大吉大利」之意。愛宕梨個子大，而且重身，禮盒中最細小的一個，已經約有一磅重，爽甜多汁。阿俊指愛宕梨耐放，「放在雪櫃，兩至三星期也不會壞。」

最後一款有意頭生果，竟然是柚，阿俊笑說：「碌柚碌柚，碌極都有」他推介熊本縣晚白柚（$160/個）。日本人喜歡在溫泉中加入生果，名叫「果物湯」，圓滾滾的柚子，就是其中一款經常在溫泉出現的生果。晚白柚皮厚，肉質軟綿無渣，「體積又夠大，討意頭買回家多滾幾下亦夠開心。」

澳洲車厘子銷量高

至於哪款生果於今年農曆新年的銷情最好，新利欄負責人Edward就指，今年銷量最高是車厘子。他說：「每年1月，都是塔斯曼尼亞車厘子的月份，不過今年澳洲車厘子非常大造，加上全球疫情的關係，很多地方對澳洲車厘子的需求量都下跌，所以可以供應穩定的數量及高質的車厘子到香港。」

另一受歡迎的生果，則是士多啤梨，當中雲集日本奈良縣的古都華、淡雪、白珍珠三款士多啤梨的禮盒裝最多人買， $498的禮盒裝有兩包士多啤梨，每包有八至十粒。古都華紅噹噹，甚有新年喜慶感覺，口感紮實，果味濃郁；淡雪白中帶粉紅，帶淡淡花香，甜度不夠古都華濃厚，但香味濃郁；白珍珠最特別，外皮和肉也呈白色，帶有熱帶水果味。今年情人節適逢是大年初三，因此有不少人也買這個紅紅白白的士多啤梨禮盒獻情人。

另外韓國濟州不老草蜜柑（$168/盒），每盒重1.5kg。甜度達12度以上，味道清甜，個子小，一口一個，而且價錢相宜，也很受歡迎。

採訪、攝影：《飲食男女》

志生果欄

地址：油麻地石龍街21號

營業時間：2mn-12nn

電話：2332 5483

新利欄

地址︰西環豐物道８號西區副食品市場B44

電話︰2549 3753

營業時間︰9am-5pm

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