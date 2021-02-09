農曆新年時，一家人吃完團年飯或元宵佳節，少不了吃湯圓應節。如果沒有時間自家製湯圓，最方便一定是去超市購買現成的。好吃的 芝麻湯圓 ，皮要軟滑煙韌不黐牙，厚度跟餡料要平均，餡料入口即破，流心帶芝麻香，甜度恰當。今次由烹飪導師兼食材店老闆 Esther 盲試6款超市最常見的芝麻湯圓品牌，看看哪款最好吃。

評分以皮和餡料兩項為準則，各最高5分，總分10分。「餡和皮的比例要適中，皮太薄會容易爆，皮太厚又不好吃。芝麻餡咬下去要流心，如果芝麻餡不流心，可能水分調配得不好，或者餡料太乾身，加熱時也不會有流心效果，吃起來很涸喉。如果粉糰水分太多，湯圓吃起來，也會很糊口。」Esther解釋。

一號是利川牌，皮算滑但有些少厚，幸而不是太糊口。有流心，但餡料的比例太少，所以不夠甜，芝麻味也不太濃。（5/10分）

二號是 老虎堂 ，賣相不太吸引，好像包得很求其。皮很削，沒有彈性，漿口又黐牙。餡流心，可惜味道很甜，黑糖味太假，甜度完全掩蓋了芝麻的香味。（2/10分）

三號是灣仔碼頭，賣相不錯，樣子很堅挺，皮很滑又很彈，且不糊口。皮和餡的比例好，一咬就流出來，芝麻餡有香味，但略嫌甜了些少，像吃芝麻糖水。（7.5/10分）

四號是 小寧波 ，湯圓較細粒，芝麻餡和皮的比例恰當，入口夠滑和彈牙，芝麻餡頗香又起沙，有芝麻蓉的口感。（8.5/10分）

五號是桂冠，皮比較厚和很黐牙，芝麻餡比較淺色，雖然有流沙但質感很稀，不夠芝麻香，好像沒甚麼味道。（3/10分）

六號是思念牌，賣相漂亮又有光澤，大小適中。皮很滑又煙韌，皮和餡的比例恰當。雖然芝麻餡看來較淺色，但有芝麻香。（7.5/10分）

最後由得分最高的小寧波勝出。「最喜歡4號的湯圓，大小適中，皮和餡的比例恰當，一咬即破，芝麻餡起沙有芝麻香，又不會很甜。」Esther滿足地說。

採訪、攝影：《飲食男女》

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