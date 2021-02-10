疫情之下，政府再次宣佈取消大型花巿，城中多處都出現民間自發舉行的小型花市。銅鑼灣新開業的多國菜餐廳鬼混，由於地方大，順勢利用場地優勢經營新年市集，大概有三十檔參加。最特別是逛街前後，還可去吃飯，為其他年宵市場所無。

鬼混由人氣餐廳Mamaday及Little Vegas班底經營，即日至2月11日營運。鬼混負責人阿Tim指今次跟以往不同：「這間餐廳以鬼怪做主題，事緣去年疫情爆發第三波的高峰時，佐敦Mamaday生意不濟，我們設法想令餐廳旺場一點。恰巧當時臨近十月萬聖節，所以我們準備了鬼屋。」

結果鬼屋大收旺場，因此他們決定開全新的鬼屋餐廳，現時舉辦的市集，和鬼屋餐廳配合，包括如占卜、水晶、香薰、製作面具等，跟其他市集很不同。餐廳內一角是電影體驗館，播放恐怖片之餘，同時也是鬼屋，可惜鬼屋要等限聚令放寬後才可以正式開張。

逛完市集，就要醫肚。鬼混菜式以創作西餐為主，烤焗牛骨髓伴麵包片($128)香氣四溢，牛骨用孜然粉醃製一整晚才烤，牛骨髓油香豐腴，而且十分夠味。配上烤過的麵包，可以吸盡精華。麻辣凍蜆($108)用秘製麻辣汁將寶塔菜和蜆肉拌勻，麻辣汁十分有後勁，蜆肉沒有沙粒而且肉質肥美。雞肉桂花卡邦尼($152)用烏冬取代意粉，質感很彈牙，面層的桂花帶一點甜味，平衡了忌廉本來的油膩感。水牛芝士氣球沙律($128)把水牛芝士吹成氣球，吸睛又適合打卡。

採訪、攝影：《飲食男女》

鬼混

地址： 銅鑼灣糖街8號樂聲大廈1樓

電話：3619 3901

營業時間：12nn-6pm

註：年廿八至年廿九(2月9日至2月10日)1pm-10pm，年三十(二月十一) 1pm-12mn

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