上集《食勻18區》，庶民食家梁家權帶大家到西營盤一間隱世小菜館，食荷包雞和羊腩煲，今集則由李錦聯出馬，到尖沙嘴食生蠔。尖沙嘴金巴利道，食肆林立，但大部份也是韓國菜餐廳，偏偏有一間生蠔專門店，已開業四年。店主Keith於2002年開始從事生蠔買賣，曾遠赴法國，跟多個生蠔供應商打交道，餐廳提供的生蠔，多從法國進口，到港後直接運送到餐廳，途中不牽涉任何批發商或中間人，貨源保證新鮮。

受疫情影響 生蠔銷量跌半

李錦聯甫坐下，便分享其生蠔知識，他說：「生蠔在冬天最肥美飽滿，現在最適合食法國生蠔，我們的冬天要吃產於北半球的生蠔，夏天則吃南半球如澳洲產的生蠔。」桌上放了一盤生蠔，分別是Tia Marra Pearl、Lambert和Gillardeau三款。吃生蠔前，李錦聯先喝一口酒，「要用白酒沖一沖舌頭，之後才慢慢細味每款生蠔的特性。」首先吃Tia Marra Pearl，「鮮甜、圓渾、順滑。」之後再吃Lambert，「這款海水味較重，海水味慢慢從口腔中浮現出來，就像置身法國一樣。」最後則吃他至愛的Gillardeau，「三款生蠔中，這款最大隻，夠爽甜肥美。」

雖然生蠔質素好，但由於疫情和晚市堂食禁令影響，去年餐廳的生蠔銷量比前年下跌一半，店主Keith說：「生意的確受到影響，而且我們與法國蠔商協議好，每年要拿一定數量的生蠔，在供貨量不變的情況下，而需求又少了，我們只好浪費。」李錦聯對此打趣說：「其實毋須浪費，可以用來做薑葱炒蠔或做蠔餅。」

即劏新鮮龍蝦 做薄餅配料

除了生蠔，餐廳的龍蝦也是新鮮貨，於美國緬因州捕獲後運到香港，龍蝦送到餐廳時，還生猛「識郁」。除了提供原隻龍蝦，Keith還向李錦聯推介龍蝦薄餅，原隻新鮮龍蝦後，放在薄餅上一併去焗。李錦聯吃完一口便說：「這道薄餅，主要講求焗的時間和火候，若控制不好，薄餅會水汪汪，龍蝦亦會變霉。現在龍蝦肉質爽脆，味道濃郁。」

農曆新年流行食盆菜，這間餐廳亦趁機推出盆菜，不過並非傳統圍村風格，而是一個凍海鮮盤。Keith說：「海鮮已經熟了，食之前把這盤海鮮倒在袋中，然後加入特製橄欖油，把海鮮均勻地沾上醬汁。」李錦聯讚Keith想法創新，並說：「新年不一定要食傳統盆菜，食海鮮的飽滯感不會太重。希望新一年，霉運快點過去，好運會回來。」最後他提醒各餐廳老闆，快點登記食勻18區分類小廣告，讓大家認識餐廳的招牌菜。

採訪、攝影：《飲食男女》

蠔灣

地址：尖沙嘴金巴利道73號新業廣商業大廈地下A舖

電話：2205 0728

營業時間：星期一至日12nn-4pm， 6pm-10pm

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