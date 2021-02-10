今年情人節剛好是年初二，可惜因為疫情，相信晚上都未必能吃大餐慶祝。尖沙嘴海傍的澳洲餐廳Hue就推出一款即食餸包，每位$380，已包括三道菜套餐，包裝自製麵包及煙燻牛油、頭盤(油甘魚刺身配青瓜、蘋果、昆布及薑油)，主菜黃雞配松露慕絲、馬鈴薯韭批及蘑菇醬)，以及甜品(車厘子杏仁蛋糕、白朱古力軟心及接骨木花啫喱)。

價錢不算最便宜，但勝在質素好。一般即食餸包往往只有簡單文字介紹烹煮方法，對入廚新手的確有點難度，但Hue就由澳籍行政總廚Anthony Hammel拍攝示範片段，教客人處理餸包，還教大家如何擺盤，只要有合適餐具，在家也能砌出餐廳賣相。

三款餸包會按食材分類好，頭盤甜品毋須翻熱，主菜及麵包就要烘熱食用，準備過程大約為30分鐘，但整體難度不高，手殘黨也能輕鬆完成。廚藝有限，又想情人節在家中化身大廚﹖買這個餸包就是不錯的選擇。

Hue 餸菜包供應期至3月下旬

訂購網站： https://bit.ly/2W1KRl5

註：須最少兩天前預訂，可選於餐廳自取或選擇送貨服務

預購全單滿$1,000或以上，可享尖沙嘴、西營盤、半山區或中環免費送遞服務乙次；

如訂單不足$1,000，可選擇另付$100運費送遞到尖沙嘴、西營盤、半山區或中環

親臨餐廳取貨及送貨時段為當日下午4時至晚上

HUE Dining

地址：尖沙嘴梳士巴利道10號香港藝術館1樓

電話：3500 5888

營業時間：11am-12mn

採訪、攝影：《飲食男女》

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