突擊封鎖有確診患者的大廈進行檢測，成為政府最新一輪的抗疫行動主題，每晚六七時後，就有不少市民生活受阻。當政府行動無從捉摸時，市民惟有買定罐頭乾糧看門口，亦令去年成立、專門出售日本應急食品的網店「釘蓋」生意有所上升。

「釘蓋」店主Esther表示，因應最近封區行動，令網店生意多了三至四成，她表示﹕「多了客人購買應急食品，因為如果不做好準備，面對突襲封區，真的會手足無措。」由於現時主要是封閉十二小時，客人通常會購買主食，例如即食飯配雞肉罐頭，當成簡單一餐，有見及此，釘蓋推出一日三餐的套裝，滿足客人需求。

急救一日裝（$740）有齊三餐，一盒比A4公文袋更小的紙盒中，包括三款主食(燉牛肉、咖喱牛肉和牛丼)、三盒白飯、前菜(薯仔吞拿魚沙律和雞肉)、餐湯(味增湯、香腸野菜湯和肉丸野菜湯)，有湯有飯。跟凍肉店或即食餸包的最大不同，是急救一日裝已包括餐具、發熱包、發熱溶液等，即使沒有熱水甚至罐頭刀，也能吃到熱烘烘的飯。只要將發熱包、食物、發熱溶液放在一起，便會自然發熱，等大概20至30分鐘便能吃。

食物配搭由客人自選，包裝設計也充滿未來感。雖然份量不算多，價錢亦不便宜，但日本應急食物水準的確不錯，味道頗為接近外出用餐的版本，牛肉不會太韌，湯裏也有很多配菜，即食白飯也煙韌。此刻人在香港，福禍難料，先做準備總沒有錯。

釘蓋

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採訪、攝影：《飲食男女》

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