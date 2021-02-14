過年大家都不介意買些貴價食材補身，花膠是熱門選擇，但花膠多達過百種，流行的都有三十多種，價錢有高有低，究竟選哪一種？先說說貴價貨有甚麼選擇，最頂級的一定是鰵魚膠，它乃黃唇魚的魚鰾，據稱有補血壯陽及防癌等功效，厚肉膠質重。不過數量少價錢貴，售至萬五至十萬蚊一斤。蜘蛛膠亦很矜貴，價錢都是每斤過萬起跳，它乃小鱗波曼石首魚的魚鰾，對治療支氣管炎、咳及哮喘都有不錯效果。白花魚膠，據稱美顏效果非常好，亦可以加快傷口復元，大約八九千元一斤。

至於中價的選擇，就有雞泡魚膠，聽聞是昔日水上人的產子秘方，不過價錢不便宜，一斤也要二至三千元。性價比高的選擇有鱸魚膠它又叫鴨泡膠，小巧而產量多，略有藥用價值，價錢大約三千元一斤。抵吃之選有鱈魚膠，大約三百至八百元一斤，藥用價值不算高，但也可以養顏。

採訪、攝影：《飲食男女》

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