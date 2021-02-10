海味四大王牌鮑參翅肚，肚是花膠，是四大王牌之中最容易處理的一種。廣肚鰵魚膠、蜘蛛膠、野生白花膠，幾萬蚊一塊到幾十萬都有，的確不是一般尋常百姓家食得起。不過細細隻的花膠筒一斤都要近千元，用來煲湯還好，如果想用來炆煮的話，沒有甚麼看頭，煮兩煮很容易就溶。早前因為有朋友介紹鱈魚膠，價格相宜，煮出來的味道口感膠質都夠，性價比來說效果我很滿意。我今次示範用的是新西蘭貨，一斤大概$800，總共有八片，算是大塊頭，當作花膠扒請客絕對見得人。

無論是甚麼花膠，一定要買通透沒有血塊的，否則那血塊的腥味，用幾多薑葱蔥汆水亦解決不了。我發花膠的方法很簡單，就是先蒸後浸凍水。蒸的時間和花膠的大小厚薄成比例，今次用的比較薄，蒸5分鐘已經夠，厚身的話有需要10至15分鐘。取出之後直接浸凍水，一般浸隔夜即可，冬天可以不用放雪櫃，夏天一定要，否則很容易會變質。如果花膠厚身，有需要浸多兩日，不過期間一定要經常換水。

靚的花膠不需要用薑葱汆水，我一向都是直接炆煮，不過如果想整海味一品鍋，炆冬菇鴨掌鵝掌或者海參鮑魚的話，就要記住每種食材必須分開煮，因為每種食材烹調的時間都不一樣。不過調味料基本大致相同，就是我之前跟大家示範過的高湯，紹興酒，蠔油，可以用味醂加糖。

如果冰箱有位的話，非常建議大家一次過浸發多一點，泡完凍水之後直接放入密實袋冰箱儲存，絕對不會影響質素，甚麼時候想食拿出來解凍即可。

有人喜歡用花膠煮糖水，用鮮奶或者杏汁都是非常好的配搭。我個人始終喜歡食鹹，可以切條或用細隻的花膠加我的辣底，加些花生苗或者百合同炒，非常惹味，大家不妨試試。睇Son煮意幾時都有新煮意！

祝大家豐衣足食，食極唔肥！

材料：

鱈魚膠 2塊（約4両）

高湯 1碗

薑1 小塊

紹興酒 適量

老抽 2湯匙

蠔油 1湯匙

糖 少許

做法：

1.花膠先蒸5分鐘然後浸凍水，視乎花膠大小厚薄，浸過夜最好

2.先燒紅鑊爆香薑片

3.加入高湯、紹興酒

4.加入發好的整片花膠煮20至30分鐘，時間可以加長減短，視乎喜歡吃硬身或軟身

5.加入老抽、蠔油及糖調味

示範：Son姐

攝影：關永浩、魯雋華

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