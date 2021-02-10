天后電氣道一向多美食，最近又有Food court新加入。位於去年尾開業的Park Aura亨環‧天后商廈內，上下兩層分別是Food Court及超級市場。

Park Aura亨環‧天后的地下和一樓是美食市集Food Loft，主要是外賣，集合日本菜、韓國菜、中菜、甜品等。最受歡迎是日本菜丼店我想見您，價錢親民，$78便有交易，而且份量也不少。阿里郎熱狗棒之前只有九龍區分店，現在在港島也能吃到，即叫即炸熱辣辣，沾上椰子糖和醬汁，拉絲超級邪惡。

天后一向有多間甜品店，但多是中式傳統糖水，而Food Court就有多間甜品店。Sweet Smile就主打可麗餅和班㦸，客人又可以多個選擇。還有日本過江龍蕨餅茶飲店Mel Pot，布甸、蕨餅飲品，還有新推出的年輪蛋糕。

二樓是百味市集Feast Market，可以買到本地品牌和外國零食，例如甄沾記、本地啤酒，另設生酮飲食專櫃，滿足不同客人需要。今年年宵取消了熟食檔口，買花前後，不如去湊一湊熱鬧吧。

採訪、攝影：《飲食男女》

Park Aura亨環‧天后

地址：香港天后電氣道54號

電話：從缺

營業時間：百味市集10am-10pm，美食市集餐廳營業時間各有不同

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android