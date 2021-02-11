中環元創坊由即日起至2月26日期間舉辦新年市集，逾70間本地品牌推出賀年禮品及美食。

場內六個本地人氣品牌推出限定套裝，如公利手工涼茶糖果($108起)，本地竹蔗品牌公利聯乘西班牙手工糖果PAPABUBBLE，提供蔗汁、火麻仁、酸梅湯及五花茶四款口味，味道清甜，口味獨特；另有近期大熱的曲奇阿嬸同時聯乘英記茶莊，供應龍井及香片兩款茶味曲奇($128/盒)。

推薦蛇王芬與瑞士籍主廚Jacques Kagi 合作的牛角包急凍套裝($148)，提供六個牛角包麵糰、羊奶芝士及臘腸，牛角包灑上芝士及臘腸粒，鹹香可口。另有傳統拉糖、咖啡及爆谷等零食，同場更有風水師傅進駐，新春假期又有多一個出行選擇喇！

迎春接福•就在香港

地址：中環PMQ元創坊SG03 - SG07

日期：2月6日至2月26日

採訪、攝影：《飲食男女》

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