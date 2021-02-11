東京過江龍米芝蓮一星拉麵店「金色不如帰」繼中環店及九龍塘店後，再下一城於尖沙嘴開設第三間分店。

店舖主打貝汁湯頭，混合大蜆、豚骨、魚介等材料熬製，味道清甜帶有鮮味，口感不油膩。推薦招牌貝汁醬油拉麵($128)，配料則有叉燒，加入自家製黑松露醬及牛肝菌醬等蒸煮，軟腍入味，拉麵選自日本北海道特製麵條，麥香突出，入口煙韌；貝汁鹽味拉麵($128)，貝汁湯底混入日本海鹽，再加入秘製白松露油，鹹香十足！

新店更推出限定小食，如鳥皮烏賊揚($68)，選用野生墨魚打成滑，再用鮮雞皮包裹油炸，配上自家製蜜糖芥茉醬，味道更佳；三色海草菠菜淺漬 ($52)口感清甜爽，伴麵一流！

金色不如帰(尖沙嘴)

地址：尖沙嘴中間道15號 H Zentre地舖

營業時間： 星期一至日 11am - 10:30pm

電話： 2735 8318

採訪、攝影：《飲食男女》

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android