上集《飲食教室》教大家如何區分豬手和豬腳，今集則教大家挑選優質金蠔。蠔在冬天當造，加上到農曆新年，金黃色、飽滿多汁，又有意頭的金蠔就更加搶手。金蠔可以在街市、海味店買到，但到底怎樣才屬「靚」金蠔，就由食足幾十年金蠔的流浮山蠔民祥嫂，以及海味店「均成辦館」負責人Jack講解。

流浮山蠔場 即開即曬金蠔

金蠔，是指生蠔經天然生曬後，蠔身變為金黃色的蠔，生曬兩三天，因此蠔身飽滿；相較蠔豉則要用十日生曬，蠔身較乾。流浮山蠔叫香港蠔，學名是Crassostrea hongkongensis，又名白蠔，肥美、口感爽滑。蠔於海水或鹹淡水交界處盛產，食浮游生物為生，流浮山靠近后海灣，臨近珠江口，有淡水流入，適合蠔生長，因此流浮山的蠔較肥美，亦有多個歷史悠久的蠔場，祥嫂經營的陳祥記是其中一個。要曬出「靚」金蠔，首要條件是即開即曬，祥嫂：「一開殼立刻曬，保留蠔的甘香味道，好像食外國生蠔有海水味一樣。」剛開殼的生蠔，如兩邊夠肥美，肚位夠飽滿，祥嫂稱之為有「足金」，十分適合拿去曬成金蠔。

開殼挑選出靚蠔，用水洗淨後便拿去曬，同時也要配合天時。祥嫂說：「曬的時間非常重要。」她指曬蠔一定要在中午12時前，「此時太陽最猛烈，期間不時兩邊反轉，金蠔就可以鎖住水分而不流失鮮味和蠔膠。」當晚會把蠔收回室內，否則晚間沾上霧水，會令蠔發霉變味。至於曬多少天數才最佳，祥嫂指要因應風勢和氣候，在高北風和猛烈太陽下，曬2至3日，而回南天就要曬3日多。

肚位飽滿呈金黃色屬優質

除了流浮山金蠔外，均成辦館負責人Jack就指市面上買到的金蠔，也有來自中國汕尾和沙井，三者的蠔種是沒有分別，採用的都是天然生曬方式，他說：「為何冬天會流行金蠔？因為冬天溫度低，蠔易養肥，天氣亦較乾燥，曬蠔比較適合。」

Jack教路可從大小、顏色和氣味去挑選優質金蠔。先說大小，金蠔有大有細，到底是否愈大隻愈優質？Jack說：「優質的金蠔，一定是肥身，肚位飽滿和脹；相反一隻蠔又長身又瘦，就表示沒有甚麼肉食。」他指細小的金蠔都可以優質，「細小的蠔，如果肚也是肥大，都可以算是一隻好蠔。」

金蠔有分新貨和舊貨，以新貨為佳。新貨是指該年12月開始供應的貨，而舊貨則是去年賣剩的存貨，從金蠔的顏色和味道，便可同時分辨屬新貨還是舊貨。「新貨會有微微金黃色，味道接近新鮮蠔，帶甘香；而舊蠔會帶深黃、紅色，如果雪藏過久，蠔身甚至會帶青色，且有雪藏溢味。」因此，一隻優質的金蠔，肚位飽滿、呈微微金黃色，而聞上來有甘香味道。

雪櫃冰格存放 三個月內食用最佳

Jack又指今年的金蠔比去年靚，「因為今年冬天的雨水量相對少，不會沖淡海水，而氣溫亦比往年低，因此蠔生長得較肥。」雖然質素比往年高，但定價不變，以一斤有12至14隻的「超大金蠔」為例，售$628。

以前買金蠔，總會看見用竹籤串起來售賣，稱為「排蠔」，不過現在並不流行，Jack說：「排蠔是排列得很整齊，傳統一般的人認為送禮好看些，但亦因為竹籤關係，一來竹籤有一定重量，買一斤蠔只吃到12両，二來竹籤會破壞金蠔的形狀和肉質，所以近年不會再有這做法。」

買了金蠔後不立刻煮食，Jack建議可用密實袋封好，放入雪櫃冰格存放，「三個月之內食，味道最好；於攝氏-15度或以下存放，雪藏半年也沒問題；其實放一年都可以接受，但時間越長，金蠔的雪藏味及霉味會越強。」

資深中廚教煮蠔鬆生菜包

煮金蠔又有甚麼貼士？「天下第一蠔」的主廚Joey則教大家一道金蠔菜式，她說：「食金蠔就是食它的鮮味。」因此第一道便是香煎金蠔，簡單地煎香便能食出它的原汁原味。材料只需要金蠔、薑葱及砂糖。金蠔用細火煎香並不時兩邊翻轉，待差不多熟透時，用牙籤在蠔肚位置拮一拮，如果沒有黑色水滲出，即代表蠔已熟。「夠方便、夠簡單、比煎雞翼更方便。」

另一資深中廚陳偉康則教大家做一道脆米蠔鬆生菜包，他說︰「食金蠔要食它的甘香，因為它比蠔豉曬的時間少，所以水分比蠔豉多。我們多數都是煎香它，食它的香味。」若再加上脆米、北菇粒等，會有多重口感。金蠔用攝氏40至50度水輕輕洗淨，切粒、先煎後炒，再與其他材料一同炒香，會提升甘香口感，連生菜同食，加添爽脆感覺。

採訪、攝影：《飲食男女》

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