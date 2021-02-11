有人形容藍田為美食沙漠，不過藍田居民Calvin光顧一間新店後便說：「呢度呢啲先比較似食物。」藍田最近新開了一間燒味店，下午三時依然座無虛席，原來它早在去年已於馬鞍山開店，當時一開即成人龍店，現在於另一美食沙漠藍田開店，同樣大受歡迎。

新店除了有招牌燒味外，還邀請了在浸大神學院星月餐廳的做了十幾年大廚的馬德明師傅坐鎮。大學生飯堂，一般都只提供兩餸飯或茶餐廳食物，但星月餐廳卻以海鮮及特色小菜為主打，吸引不少名人特意去光顧，可說是隱世食堂。不過疫情關係，學生不能回校上學，餐廳無奈結業，馬師傅獲邀請下，便加入新餐廳。

星月餐廳的招牌菜為蟲草花千層塔，但暫時就食不到，不過還有不少拿手菜式可以在這裏試試，如坊間較少見的骨香炒球黃鱲鯧（$138），因為魚肉較薄，處理很考師傅刀工，而且功夫亦多，因此不太常見。馬師傅說：「藍田是比較平民化的地區，用一些較平價的魚，去做精緻一點的菜式吸引客人。」用上黃鱲鯧的魚片及魚骨，分別以炒及炸的方式製作，再呈現於客人面前。一餸兩味，魚骨香脆，魚肉嫩身。

另外不少店也有做的士多啤梨金沙骨，來到這裏就搖身一變成士多啤梨豬扒（$88）。轉用豬扒，再加上士多啤梨汁炒，入口啖啖肉，而且滿滿士多啤梨香氣。

而餐廳的招牌燒味，則繼續由胡啟榮師傅監督，主打燒鵝（$148/例牌 下莊） ，每隻都用上五斤左右的雌鵝，肉嫩、肥瘦適中，再放在太空爐用明火燒烤，成品皮脆肉嫩，又有肉汁。燒腩仔（$128）用上脢肉，皮厚香脆，肥瘦均勻，肉質軟腍。

採訪、攝影：《飲食男女》

大壹燒鵝

地址：藍田啟田道51-67號啟田大廈地下1A, 2-4及6A號舖

電話：3579 5768

營業時間：7am-10pm

人均消費：$51-$100

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