九孔冒充鮑魚這類事件，老是常出現，九孔究竟是甚麼﹖鮑魚及九孔英文學名都是「abalone」，九孔屬鮑魚的一種，但價錢只是鮑魚的三分一。兩者都並非魚，而是貝類，以吃海藻維生。

鮑魚主要生長在日本、南非及澳洲等地的冷水海域，生長速度慢，至少都要一至兩年；而九孔的主要生長地在台灣的暖水海域，所以九孔又叫台灣鮑魚，六至八個月已經長大。外形上，鮑魚比九孔大很多，兩者的殻上都有孔，用作生殖、排泄及呼吸，不過鮑魚殻的孔比較少，大約有四至六個孔；而九孔不一定是九個孔，九只是代表多的意思，大約有六至十個孔。至於口感，彼此甜度相若，但鮑魚質感比較軟腍、厚實肥美；而九孔就比較紮實鮮爽、有嚼勁，各有風味。不過九孔及鮑魚錢相差約三倍，所以也要學懂分辨，避免受騙。

採訪、攝影：《飲食男女》

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