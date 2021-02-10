疫情令不少急凍食物成搶手貨，如早前的 日東蛋糕 、 陳皮魚蛋 ，不少都是供不應求。而近來最搶手的，還有來自韓國、名為不倒翁的急凍薄餅，去年尾在759阿信屋有售後，立刻引起瘋搶。

不倒翁(Ottogi)其實是韓國最大型的即食食品製造商之一，同時推出辛辣拉麵、芝士拉麵等產品。去年十一月開始，不倒翁推出的急凍薄餅，就橫掃本地關於氣炸食物或媽媽的討論區，老中青都是它的粉絲。客人張太曾在759買過兩盒，想再補貨也沒有機會了：「它很難買到，見過有客人買兩大袋，大概有七八盒。我一看到有網民把消息放上Facebook，便立即叫我先生來買，可惜也買不到。」

搶手，全因價錢便宜，每盒不用$50，一盒有10吋，每個薄餅約重四百多克。現時共四種口味﹕芝士六重奏薄餅($48)、雜錦肉腸薄餅($48)、烤牛肉薄餅($48)和至尊雜錦($48)，記者聯絡過759市場部，對方回覆基本上薄餅一上架，第二天便售罄。不少人以為只有759在賣，其實百佳超市也有售賣，不過記者親身視察時也只剩最後一盒，絕對要看運氣。

急凍薄餅最大賣點是方便，焗爐用230°C十至至十二分鐘，氣炸鍋則用200°C烤五分鐘。但市面眾多急凍薄餅，為何只有這品牌大熱呢？客人張生是這款薄餅的粉絲：「起初不知道有這款薄餅，是太太告訴我。我覺得跟坊間的薄餅幾乎一樣，但價錢便宜很多。」記者找來同事Becky試味後亦認為味道不錯：「六重芝士的芝士味很濃，裏面是番茄醬，不會太膩。我覺得厚薄適中，薄餅邊不會過厚。」

味道不錯，價錢化算，不用$50已有10吋薄餅，足夠兩三人分享，比市面其他急凍薄餅及外賣薄餅都便宜，以如今經濟環境而言，的確非常吸引。

採訪、攝影：《飲食男女》

售賣點：全線759阿信屋及百佳超級市場

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