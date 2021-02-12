疫情之下，飲食業重創，不少餐廳也要結業收場。藝人吳啟明四年前在中環開了一間中饕廳，主打慢煮菜式，開業初期獲得不少藝人光顧支持，連黃秋生也捧場。不過去年受到疫情影響，生意大跌，令餐廳結業，吳啟明說：「其實餐廳生意一向穩定，不過疫情之下，無法營業，不讓我賺錢，所以要結業。」

正所謂「邊度跌低，邊度起番身」，休息了半年後，吳啟明決定重投飲食業，不過今次不是開實體店，而是轉戰網上賣雞。為了這門生意，吳啟明特意租了工場，又花一段時間研發食譜，待一切準備就緒，才正式把這隻雞上市。這隻葱香鹽焗雞，製作方法特別，首先把紅葱頭和馬蹄塞在雞腔內，然後在雞隻上放了兩片已煎香的煙肉，先蒸後焗。吳啟明說：「馬蹄的清甜可以滲進雞肉，而煙肉的鹹香又可以滲進雞中。」

葱香鹽焗雞（$380/隻），雞皮爽滑，雞肉嫩滑多汁，而且鹹味自然。由於製作花時間，因此每日限量100隻，還要三日前預訂。

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運費: $100，訂購2隻以上、相同送貨地址，可免運費

採訪、攝影：《飲食男女》

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