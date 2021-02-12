鮑魚代表包餘，即包有餘錢的意思，意頭好加上價格貴，所以是賀年菜的重要主角。我們經常說「鮑參翅肚」，知道鮑魚乃四大海味中位列首位。俗語有云：「一口鮑魚一口金」，鮑魚究竟有多矜貴呢？自古以來，鮑魚都被認為是海味中的極品，傳聞西漢新朝的開國皇帝王莽，一天不吃鮑魚就不能入睡。明清時期，鮑魚被列為海產八珍，乃御膳上品，清朝宮廷更加出現全鮑宴。

鮑魚備受重視，是因為它屬上佳補品。中醫認為，海參及魚翅象徵男性，有壯陽功效；而鮑魚及燕窩則象徵女性，可以養陰平肝固腎，有助調節血壓 、調經潤腸及潤澤肌膚。西方的營養師，亦都認為鮑魚脂肪及卡路里低，含有豐富的蛋白質、鐵質、鈣質及各種維他命，不過其實其營養價值跟雞蛋牛奶類似。售價如此昂貴，是因為它要三至七年才長大，供不應求，並非因為營養價值超高。

採訪、攝影：《飲食男女》

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