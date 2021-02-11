每逢過年，家裏總會見到金莎朱古力或藍罐曲奇禮盒。不少街坊表示，這兩款的確是最常收到的賀禮。到底每年十大最高銷量的新年賀禮，是否也是金莎或藍罐曲奇佔據排行榜頭兩名位置？不如就讓超級市場老闆披露吧！在香港有7家分店的家興超級市場，其貨物定價比大型連鎖超市低，而有「良心超市」美譽，亦因此深受街坊歡迎。老闆王重家表示，金莎朱古力或藍罐曲奇佔據賀年禮品頭兩位多年，暢銷暫無其他產品能及。

十大賀禮排行榜

第1位：金莎朱古力禮盒24粒裝 $59

王重家形容金莎在過去十年是一枝獨秀，「去年我們都買近300萬貨值的金莎，不過今年因為疫情影響，就肯定少了。」如果以所有分店總和的300萬貨值計算，大概就是約6萬盒的銷量。能久居榜首，全因金色包裝感覺高貴，又易攜帶方便，拜年不用一抽二掕。「朱古力深受男女老幼歡迎，很多時收到作禮物，都立刻拆來吃。」

第2位：丹麥藍罐曲奇908克 $99.9

原來在金莎成為榜霸之前，藍罐曲奇亦曾經是冠軍。「去年我們拿了近70萬貨值左右，全盛時期所有分店每年都拿了幾百萬貨值，近幾年銷量就一路被金莎超過了。」家興去年也賣了約8千罐藍罐曲奇。由此證明，藍罐始終是長青產品，成為不少人從小吃到大的賀年禮品。

第3位：瑞士蓮牛奶軟心朱古力禮盒 $49.9

農曆新年大多與2月14日情人節相近，帶挈了瑞士蓮朱古力的銷量，買來拜年之外，亦可送給另一半作禮物。「金色就多大陸人買，粉紅色及紅色就多香港人買。」

第4位：紅帽子禮盒曲奇(大粉紅色) $112.5

除了以上大牌子，賣相精美的日本禮盒近年都是後起之秀。「人人知道這些日本的禮盒，裏面的東西都很吸引，這三幾年，銷量越來越多。」價錢雖然稍高一點，但餅乾的款式比普通曲奇精緻。而且採用獨立包裝，更衞生及易於保存。

第5位：樂家杏仁糖雜錦禮盒裝200g $45

來自美國的樂家杏仁糖同樣是不少人的童年回憶，固然有一定的銷量。「不同包裝之中，新推出的盒裝賣得好一點，因為易於攜帶的緣故。」雜錦禮盒內含兩款味道，除經典杏仁，還有黑朱古力味。

第6位：百邦罐裝雜錦朱古力曲奇$39.9

第六位是日本出的百邦曲奇。體積比藍罐細小，但價錢相對實惠很多，有不少年輕人買回家當零食。「很多時賣$100/3罐，會一次過買三罐去拜年。有些小朋友多的家庭，就可以大家分來吃。」款式看起來也較藍罐豐富。

第7位：華園牛油雞蛋卷 $39.9

本地牌子都榜上有名，擁有50多年歷史的華園蛋卷，拜年的常備禮品之一。華園以前是做小食，後來就做蛋卷，越做越好賣。蛋卷中它排第一位。」$39.9就能買到一罐一磅裝的鬆化蛋卷，確是經濟實惠。

第8位 ：元朗蛋卷王 $47.5

元朗有不少出名的餅家，亦帶挈了這款「偽港產」蛋卷的銷量。「近幾年這款元朗蛋卷上位上得很快，排在華園之後。」細心觀察，鐵盒上元朗的英文是Eulong而非Yuen Long。翻查資料發現，原來該蛋卷是由珠海元朗食品有限公司生產，非在香港製造。

第9位：明治雪吻士多啤梨朱古力 $48.5

與瑞士蓮一樣，受情人節影響，不少人都會購買此款「雪吻」送禮。當中士多啤梨味最受歡迎，粉紅色的包裝及浪漫的名字也是銷量高的原因之一。

第10位：四洲甘栗禮盒裝 $29.9

前九位均是餅乾及朱古力，隨着都市人越來越關注健康，不少市民表示會送果仁類產品，因此第十位便是甘栗。王重興就說：「栗子禮盒經濟實惠，整個包裝又充滿新年氣氛。而且栗子口感鬆化，小朋友和老人家都很適合吃。」

疫情之下 年貨銷情慘淡

受疫情影響，今年辦年貨的人也少了。市民任小姐直言：「今年應該都不會出去拜年，安全一點，未必會購買賀年禮品。」面對市況低迷，王重興感嘆受疫情影響，生意連續兩年都很慘。每年農曆新年前夕，應該是生意最好的時間，現在他卻連貨也不敢多入。「去年年貨銷量已經比過往少了一半，今年業界都很擔心，因為現在疫情一路擴散中，又有限聚令，不少人都會選擇WhatsApp拜年，又怎會買年貨呢？分分鐘銷量比去年至少跌一半有多。」

堅持平價 只求大家開心

生意難做，但王重興坦言現今市道沒有人夠膽加價，反而減價。問到來貨價有否較去年便宜，他說其實變化不大。所以要減價賣平貨救亡，惟有犧牲自己的利錢。「油塘新店開張，全場九折，藍罐曲奇折後$90左右，其實一罐只賺$2，連花紙都要倒蝕。」深知市民生活受影響，日子都不好過，盼大家能共渡時艱。「我們不賺錢不要緊，最重要大家做到過年的氣氛。希望過節時大家開開心心。」

採訪、攝影：《飲食男女》

家興超級市場

地址：油塘中心高超道嘉華商場B201號舖

電話：從缺

營業時間：9am-9pm

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