「煲仔飯是好傳統的粵菜菜式之一，在天冷時食一口，熱辣辣又香噴噴，立刻會有種暖笠笠的感覺。」最近晚上仍然頗有涼意，一家人食煲仔飯就最適合，尖沙嘴一間海景酒店的中菜廳，最近就推出八款煲仔菜，其中五款煲仔飯更可以連瓦煲送上門，足不出戶亦可驅寒暖胃。

彤福軒中菜總廚李志偉指出，過往冬天都會推出煲仔飯，但今年就特別創作幾款新口味，中西合璧，「煲仔飯要有點油味才好食，想到法國鵝肝煎香後會釋出大量油分，我們就想到將鵝肝放上飯面，搭配清鮮的法國鷓鴣，製作出法國鵝肝鷓鴣煲仔飯（$580/外賣），甘香鮮美。」

最傳統是臘味油鴨煲仔飯（$480/外賣），加入臘腸、膶腸、臘肉及臘鴨，充滿濃郁的臘味香，臘鴨鹹香不硬，飯粒油潤清香；瑤柱蝦乾黑豚肉煲仔飯（$480/外賣）就用上瑤柱及蝦乾，搭配大塊的黑豚肉，鹹香十足，不過入口偏乾，油分相對較少。外賣煲仔飯每款$380起，價錢一點都不便宜，但勝在料多豐富，新年想食豪點的可以一試。

備註：外賣煲仔飯僅限Deliveroo落單，設有最低消費：九龍區$1,500，港島區$2,500，新界區（只限沙田及火炭）$3,500。

採訪、攝影：《飲食男女》

彤福軒

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號Rosewood酒店5樓

電話：3891 8732

營業時間：12nn-3pm，6pm-11pm（新年照常營業）

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