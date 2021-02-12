疫情下，今年情人節晚上不能堂食，如果想同另一半慶祝，不如買外賣回家，靜靜享受二人世界。上環開業11年的意大利餐廳，2月14當日就推出情人節限定套餐，$680/位四道菜，僅供外賣。

「想到今年疫情嚴重，不少情侶傾向留在家中，我們就設計出外賣套餐，提供魚子醬、地中海鱸魚等，情侶可在家中慢慢享受，反而有更多交流。」208 Duecento Otto主廚Zeno Bevilacqua指出，套餐除了甜品，前菜及主菜都不需再烹調翻熱。

前菜是蟶子配以Oscietra魚子醬及柑橘醬，第二道是西西里紅蝦結他麵配以法國Baby青口，主菜二選一：羊架配以煙燻馬鈴薯蓉及雅枝竹，或海鱸魚配菠菜忌廉及醃漬三文魚子。不過甜品就需要動手裝飾，讓情侶可以親自製作，大有投入感。值得一提，是甜品的千層酥會搭配朱古力、水果醬、莓果及糖霜，客人可在附上的透明膠片繪畫裝飾，為另一半獻上心意，特別浪漫。

採訪、攝影：《飲食男女》

208 Duecento Otto

地址：上環荷李活道208號地舖

電話：2549 0208

營業時間：星期一至日12nn-12mn

註︰新春營業時間為12nn-6pm，last order 5:30pm，新春照常

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