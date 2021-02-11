因為疫情，全香港人都無法外遊，令大家專心一意留在港找尋美食，因此在過去一年，有不少食物關注組興起，令多款傳統平民食物如燒賣、沙嗲牛肉麵等等重新成為熱潮。

最近又有一個蛋撻群組，專門分享蛋撻食評，令在長沙灣開業四十多年的金園茶餐廳成為最近大熱。廿多年前開始，金園茶餐廳由第二代的次女接手，以往一向以街坊生意為主，出爐蛋撻、沙嗲牛肉麵等都很受歡迎。最近因為有谷友在蛋撻群組把茶餐廳出品的蛋撻放上網，因賣相吸引，鬆酥蛋撻皮一下子令金園在網上爆紅，近數天都吸引很多人前來光顧。

客人陳小姐表示，自己是街坊，偶爾都會來光顧，每次至少買半打，覺得這裏的蛋撻比一般的好吃，但「以前不用排隊，這次就等了約四十五分鐘。」另一位亦等候長時間的客人陳先生就大讚：「好鬆化！比外面店舖的好吃很多！」

蛋撻真的這麼受歡迎？記者在年三十當日早上十一時三十分來到，門口有十多位客人排隊等候，老闆表示早上六時就已經開始賣，暫時沒有限量供應，不過由於蛋撻是新鮮出爐，所以記者等了半小時才買得到。

傳統酥皮蛋撻（$8）接近手掌大小，酥皮看起來比一般麵包舖賣的厚多了，但肉眼已能看見層層叠叠，入口一點不死實，酥脆鬆化，同時有陣陣牛油香。中間蛋漿部份呈金黃色，口感滑溜亦有蛋香，不過就略嫌不夠甜。

酥皮出色，因老師傅入行已四十多年，食譜多年不變。做酥皮蛋撻要融合兩種皮，分別是麵粉、豬油及奶粉去製作的酥皮，以及用雞蛋、奶水及糖、油製作的水油皮。兩種皮分別雪一晚後，師傅把兩種皮叠起，不斷對摺，這樣焗出來才會有豐富的層次，完成後再放雪櫃放一夜，餅皮才完成，倒模後倒入蛋漿再焗，非常花功夫。

不過大家留意，茶餐廳年三十已經收爐，初四才啟市，如果想吃就要看時間和有排長龍的心理準備了。

金園茶餐廳 (長沙灣)

地址：長沙灣青山道314號地下

電話：27256386

營業時間：6am-9pm（初四啟市）

採訪、攝影：《飲食男女》

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