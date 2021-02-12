Outback人氣副線品牌Aussie Grill by Outback繼前年開設葵芳店後，再以旗艦店疫市進駐中環，佔地4,600呎。

新店新增輕食及咖啡區，前者提供即磨手沖咖啡，外賣以食用紙杯代替，十分環保；後者有三文治、意粉及湯品等。同時，亦有新品登場，如敢食脆蝦牛肉芝士漢堡($118)，餡料加入芝士、醃青瓜、自家醃製蝦肉及牛肉漢堡，蝦肉彈牙入味，漢堡份量十足；素食者則可選擇狂野脆洋葱食物漢堡($118)，招牌炸洋葱條搭配植物肉，香脆可口，層次豐富。

還有小食植物肉芝士手工薯片($52)，薯片由人手切片，面層鋪上芝士、植物肉及墨西哥青椒，口感豐富，入口啖啖芝士香。甜品有自家製布朗尼雪糕($46)，味道香甜，甜品迷必試之選！

Aussie Grill by Outback 中環旗艦店

地址：中環皇后大道中 30號 娛樂行地下及一樓

電話：2399 0309

營業時間：星期一至日 8am - 9pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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