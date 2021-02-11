農曆新年，以往指定活動都是飲茶，但今年限聚令下，一家大小外出飲茶卻要分枱坐，全無氣氛。幸好過去一年，多間酒樓或點心店都因應晚市禁令，推出形形色色的點心外賣。精選十間農曆新年期間提供外賣點心的餐廳，從人氣小店到酒店中菜廳都有，選擇遍佈港九新界以至離島，方便外賣到家中。

1. 東海飲食集團點心外賣服務

供應時間：10am-3pm

註：外賣自取七八折

去年初，東海推出外賣點心服務，大受歡迎，過年期間全線分店繼續供應，不過沒有了外賣上門，只剩下自取，由於分店多，遍佈青衣、尖沙嘴等地，所以幾乎全港都能用得上。約有八十款點心粉麵，包括燒賣、蝦餃王、壽桃包、春卷、炒米粉、燒味等。

選擇多，保暖包裝亦好，如果半小時內回到家中，點心仍然熱辣辣。必吃品牌最有名的蛋黃壽桃包，非常足料，蓮蓉餡包着原粒鹹蛋黃，入口香滑，蓮蓉和鹹蛋黃的鹹香也很合襯。鮮蝦春卷擺放了一段時間後，春卷皮仍然香脆，鮮蝦爽口。蘿蔔絲酥餅的酥皮很鬆化，蘿蔔絲佔了一大半。

全線分店中，鰂魚涌的東小館容許客人在叫點心時，逐件計算，就算人少都可以吃到美味點心。每款點心約三十多元，外賣自取更有七八折，折扣後，每人約百多元已可吃得飽，相當化算。

2. 喜惶點心專門店

地址：旺角通菜街17號地舖

電話：2882 1683

營業時間：9am-6pm

註：初一至初五，只限外賣自取

隱身在旺角女人街的喜惶點心專門店，乍看沒甚麼特別，但店內居然有四個大字招牌「牛肉世家」，原來餐廳老闆祖父是牛肉買手，和九龍城街市的李輝記同出一源，所以後人開點心店，為不忘本業，主打牛肉點心。

師傅用新鮮牛肉做點心，以批發價向相熟牛肉檔入貨，價錢和其他點心店相差不遠，每款都是約廿多元至三十元，但格外新鮮。陳皮山竹牛肉球是招牌，日賣六十至七十籠，選用胸板、水𦟌，下食粉、鹼水、鹽等拌勻醃一夜；翌日再下芫荽、葱、馬蹄、肥豬肉等拌勻，山竹牛肉香滑得來，有新鮮牛肉獨有的彈性，為了突出濃厚肉味，芫荽、葱比坊間少三分一。

小店還有六七款牛肉點心，如乾蒸牛肉燒賣皇、免治牛肉腸粉，或咖喱牛腩、太陽蛋牛肉飯、粟米煎牛餅、荷葉黑椒牛仔骨飯等不在尋常點心店有售的款式，全用新鮮牛肉製作。入口能嚐到特別濃郁的牛肉味。另外還有近三十款非牛肉點心，如腸粉、鹹水角、叉燒包。堂食環境相當逼狹，外賣吃得更舒服。

3. 嚐．捌

地址：銅鑼灣羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心2樓

電話：2323 1288

營業時間：11:30am-5:30pm，6:30pm-10pm

註：農曆新年期間營業時間為11:30am-5pm，只有外賣自取

銅鑼灣點心專門店不多，去年開業的嚐．捌就填補了這空白。裝修新派，綠色和木材相融，環境光猛舒適。行政總廚有近廿年點心製作經驗，曾在主題樂園和凱悅集團任職，手勢穩當。

點心類別超過四十款，多是新派風格，如傳統燒賣就會加入芝士。不少點心又從港式小炒轉化而來，XO醬帶子餃的帶子餃餡，就用帶子粒、越南海蝦、馬蹄和芫荽，口感豐富。即叫即蒸，外皮晶瑩香軟，內裏的餡料非常飽滿，帶子鮮香，在一般酒樓吃不到。

香芒炸蠔外表不像傳統點心，師傅先用洋葱碎、芒果粒和三色椒，以醋和茄汁調味，再在表面放上剛炸好的炸蠔，感覺像西餐一樣，炸蠔炸得穌脆，芒果酸香開胃，一口咬開，層次豐富。味道創意兼備，每款點心平均約三十至四十元，以銅鑼灣市中心而言亦不算離譜，是區內飲茶熱點，午市多數爆滿，外賣回家更舒服。

4. 西苑酒家

地址：銅鑼灣希慎道33號利園一期五樓

營業時間：11am-11pm

電話：2882 2110

註：點心供應時間為11am-4pm；點心外賣只有自取

一九八一年開業，以傳統粵菜聞名，名菜包括爵士靚湯、仙鶴神針。每天提供三十多款點心，都是傳統口味如XO醬煎腸粉、香煎蓮藕餅、家鄉炒陳村粉等，手勢穩當，十多年前的雪影杏汁包更是一代名物，外皮鬆酥，杏汁甜香又不膩。

人人皆有的豬肉燒賣，西苑做得外皮滑溜煙韌，豬肉多汁，店內還有懷舊口味的豬膶燒賣、鵪鶉蛋燒賣，豬膶啤水起筋切片後，蒸得爽口不死實，火候控制得好。西苑每年推出的馬蹄糕、蘿蔔糕等賀年糕點一向出色，店內部份點心如XO醬蘿蔔糕、煎馬蹄糕就沿用酒樓出品，味道更加好。

每款點心約四十元，平均消費接近三百元。現於太古及銅鑼灣有分店，農曆年間都提供外賣自取服務。

5. 逸東軒

地址：香港九龍彌敦道380號Eaton HK B2樓層

電話：2710 1093

供應時間：10am-5pm

註：年三十至年初四，堂食點心一律正價；外賣自取不設優惠

佐敦米芝蓮一星中菜廳逸東軒的點心水準一向出色，去年初推出指定三十款點心一律三十八元的優惠後，更是大收旺場，訂位要等一個月。不過年三十至年初四期間，所有點心變回正價，而且堂食座位已經爆滿，想外賣逸東軒招牌點心如蝦餃、帶子燒賣、合桃叉燒酥、酥皮叉燒餐包、XO醬炒腸粉，就得上門自取了。

酒店主打傳統點心，鮮蝦腸粉外皮厚薄均勻，蝦肉爽口，醬油鹹淡適中，帶子燒賣的豬肉餡充滿肉汁，酥皮叉燒焗餐包外脆內鬆軟，叉燒餡切得片片均一，每片如同指甲大小，醬汁甜香。每人平均消費要約三百元，外賣也不設優惠，消費不便宜。

6. 包龍星點心專家

地址：西灣河筲箕灣道 92-102 號業寧大廈地下 1 號舖

電話：9809 4610

營業時間：6:30am-9pm

註：點心外賣自取

香港雖然有大量點心專門店，但農曆年間不是間間會開門營業，包龍星點心專家是少有的一間。老闆是星爺迷，用《九品芝麻官》的電影角色作店舖名稱，只提供外賣既賣傳統點心，亦有數款自創包點。

新派包點最受歡迎，特別是其中一款榴槤流沙包，日賣200個。餡料用馬來西亞D24榴槤肉，一出蒸爐已經陣陣榴槤香。單看賣相，已經很像一件榴槤肉，外皮鬆軟，一撕開是熱辣辣的流沙餡，餡料多得滿瀉！榴槤味道濃郁。除了榴槤包，另一款産品真係菠蘿包亦有創意，真的是有菠蘿的菠蘿包。一咬下，先吃到香脆菠蘿皮，內裏的餡料其實是菠蘿肉和奶黃餡，酸酸甜甜，非常特別。

其他點心就是傳統口味，鮮蝦腸、煎蘿蔔糕、鹹水角等，一共有三十多款。價錢相宜，最便宜的菜肉包、馬拉糕也只是每個七元，平均每款點心只需十多元，抵食。

7. 粵軒

地址：灣仔告士打道72號六國酒店1樓

電話：2866 3806

營業時間：10:30am-3pm，6pm-11pm

註：農曆新年照常營業，點心供應時間為10:30am-2:30pm

近年以豪華版黯然銷魂飯成名，但其實飲茶也是好去處。環境大方得體，氣氛寧靜，不會過份嘈吵，很適合長輩，不過新年期間訂位早已爆滿，想吃就要買外賣了。

24款點心全是傳統款式，由入行三十多年的老師傅主理，每籠蝦餃、燒賣、粉果都賣約五十多元，以酒店中菜廳來說，價格算是公道。

用料、手工都是老派師傅的穩當，一籠三件的娥姐蒸粉果採用新鮮蝦製作，吃起來爽甜，再加新鮮半肥瘦豬肉，把豬肉剁碎炒熟，以防蒸不熟，或要蒸太久令鮮蝦過乾，最後加入馬蹄、冬菇、豬肉、甘筍、芫荽等瓜菜拌成餡。還有師傅親自以乾葱煉出來的乾葱油，和鹽、糖、胡椒粉、味粉共同拌入餡料略醃，令蒸出來的粉果豐盈多汁，另帶一股香味。蒸熟的粉果，晶瑩通透，外皮薄而煙韌，但又不會過於軟腍。

蝦餃亦美味，同樣用鮮蝦，夾起來無皮肉分離，和肥豬肉比例是完美的九對一，餡料鮮爽。還有蝦春卷、鮮竹卷等，論新意就的確欠奉，但每款都有水準。

8. 九号館

地址︰中環利源東街9號

電話︰2180 6799

營業時間︰星期一至星期六11am-9pm

註：年初一休息，初二啟市，餐廳和Deliveroo合作，可於中環區內外賣上門

前年中開業，位於中環小巷的九号館，最大賣點就是擁有50多年點心經驗的點心師傅黃耀波，人稱「波哥」坐鎮。提供近三十款點心。

點心走創作路線，黑松露水晶餃、芝士鮑魚撻、芝士蝦春卷、沙嗲牛肉腸、響鈴海鮮腸粉等，頗為新鮮。用料亦好，燒賣堅持用豬髀肉，口感煙韌彈牙，不花巧卻簡單好味。芝士鮑魚撻把18頭南非鮑魚燉足6小時，軟腍入味，混上雞粒、菇片及芝士烤焗成撻，入口軟綿滑溜，蛋香濃郁。

每款點心約五十元不等，以地區及水準而言並不過份。但粥粉麵飯卻貴得出奇，隨便一份炒牛河、焗豬扒飯也賣一百八十五元。點心可自取及透過外賣網站直送上門。

9. 大圍小館

地址：大圍積福街92號地舖

電話：2339 1319

營業時間：星期一至日及公眾假期11am-3:45pm； 6pm-10:30pm

註：初一休息，初二啟市

酒樓開業兩年，老闆本是飲食業初哥，因愛吃而開店。點心部主管入行五十年，精通多款老派點心，像仁稔蒸排骨、鵪鶉蛋燒賣、百花釀魚肚。

灌湯餃極受歡迎，餡料、餃皮都是新鮮自家製，別處多用上湯作餡或改用湯浸的方式處理，大圍小館卻特別熬製鯊魚骨湯，加豬肉、蝦肉、冬菇撈勻作餡料來包，廿多褶的灌湯餃蒸來飽滿，入口甜鮮。煎糯米雞講究，大圍小館每日蒸米炒餡，加蛋後即叫即半煎炸，外層雞蛋入口酥香。叉燒出色，件件燶邊，選用脢頭位置，肥香腍滑，平均水準高。餐廳一向受街坊歡迎，初二啟市後，相信會非常爆場，所以最好上門自取外賣。

10. 采悅軒

地址：東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店2樓

電話：2535 0028

營業時間：星期一至五12nn-2:30pm，6pm-10pm；星期六至日11am-2:30pm，6pm-10pm

註：初一休息，初二啟市

東涌以往常被人取笑美食沙漠，去年開業的世茂喜來登酒店就起碼提供了飲茶好去處。位於二樓的采悅軒主打新派粵菜，裝修採現代中國風，開揚光猛，靠窗位置還可看到海景，景觀一流，為區內少有的精緻中餐。

行政總廚是有34年粵菜經驗的鍾志強師傅，曾為沙田利苑酒家奪得米芝蓮一星，店內點心都是新派風格，包括做成柚子外形的柚子蝦餃，外形彷彿天鵝的火鴨酥等，賣相味道都好。

為了推動本土經濟，部份菜式特意選用本地食材，如燈影藕片及蜂蜜牛肉都選用梅窩蜂蜜入饌，搭配自製蘿蔔糕，甜中帶鹹，配搭有趣。薑味繡球的構思來自淮揚菜的繡球豆腐湯，不過製成甜品版的薑茶豆腐花，豆腐滑溜細緻，薑味濃郁。所有菜式都可以外賣自取，東涌居民可以買回家慢慢享受。

採訪、攝影：《飲食男女》

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