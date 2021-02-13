恭喜恭喜，大年初二，恭祝讀者們身體健康，安閑自在，大家盡快除下口罩，笑顏相見。

已經記不起多少年沒有在香港過春節，很多時候提早一些與姐姐們團年之後便趕着上機。今年有心理準備留港，立定主意，搞一個轟轟烈烈。剛過的聖誕做得不錯，第一次買聖誕樹，第一次掛聖誕波，第一次把閃燈包着露台，然後邀請朋友們來看夜景，聽FrankSinatra送香檳，亦快樂。想起兒時在家過節，充滿期盼，興奮好一段日子，後來習慣旅遊避年，差點忘記了那種感覺。

年花要夠多，放滿一屋。太太在京都學插花，這環節我不能插手。今年有年宵然後沒有然後又有，令人頭暈，所以改去花墟。桃花不用全棵，散枝買回來配雪柳，然後加上一些形態突出的枯枝，做成一大盤中式草月流，放在牆角。我認為過年不怕俗艷，但因為沒有發言權，所以劍蘭不能出場。洋水仙可以，日本海棠正好，黃色越南金盞花，清清秀秀，高高在上，優雅。

全盒糕點我話事，從沒有一年如此大製作。芋蝦當然光顧八珍，南乳蛋散、芝麻酥買么鳳。最懷念糖環及九江煎堆，以前鄰居有佛山人，獨門絕技，年二十五做完拿過來交換母親的油角。現在買少見少，朋友說，找這些傳統唐式餅，本地製作，要去旺角花園街奇趣餅家。未到門口已見人龍，嚇了一跳，後來知道是米芝蓮推介，失敬，我實在離地。笑口棗、糖環、油角、大煎堆之外，竟然見到香脆鹹甜的牛耳餅，四十年沒有吃過。據說古代諸國結盟，切下牛耳滴血在杯，執杯為誓，牛耳做成餅帶回領地，此為「手執牛耳」。有故事的食物特别有趣，買一些回家。還有豆沙油角，久違了，肥死便肥死，十隻唔該。芋頭片、慈菇片、黑糖薑汁年糕及馬蹄糕，從大師姐處搶過來。用「搶」字沒有錯，她的產品在年二十已差不多全線售罄，我不得不借意登門探訪，掃貨為實。MayChow送來大紅大紫，意頭好，大紫是紫芋頭糕，大紅是紅菜頭糕，依蘿蔔糕做法，微甜，口味極佳。今年自己在家做了櫻花蝦蘿蔔糕，朋友在新界送了少量耙齒蘿蔔，個子小，特別夠味，配餐廳廚師炒的三椒麻辣醬，升上天。

從未試過如此齊貨，想起父母親，以前靠他們一手包辦，二老離去後，春節好像失去重心，直到今年，家裏再有熱熱鬧鬧的氣氛。朋友們都說，嘻嘻哈哈過年最好，很久沒有聚賭，不如帶備魚蝦蟹及大細來我家？大喜，以前我最愛打莊，開一個圍骰，笑不攏嘴。二十年沒有打麻將了，台灣牌例忘得七七八八，要上網重溫一下，不知朋友們打不打百搭？年輕時可以通宵，現在能頂過半夜已不錯，初四晚試一試。

跟足規格，白切全雞、鮑魚冬菇、炆慈菇、清蒸魚、咕嚕肉、炆蠔豉必備。自己曬了臘肉，做番薯煲仔飯。今年學四川人，團年煮甜燒白，肥肉夾豆沙蒸糯米，我不用豆沙，用餐廳的漬了七年的荼薇糖代替，姐姐們說，不知這算主菜或是甜品，總之是超級無敵。包餃子有些失敗，甚麼形狀也有，始終不是北方人。元宵準備湯圓，喜歡鹹，黃芽白冬菇蝦米湯，母親的味道，這個應該沒難度吧？

吃餐好的，金錢葫蘆通殺，保持信心，年年是好年。

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