《美食的誕生》記載了美食的製作過程，之前帶大家看過傳統賀年食品角仔，今次則了解一下傳統潮式甜品的製作過程。薄薄一層糖霜包裹芋頭外層，外脆酥香，富甜香，芋香十足，這道傳統潮州甜食「反沙芋」，由於極考功夫，在香港很難吃到，只有部份老派潮州菜餐廳才有做，其中一些現代的版本會加上芝麻、橙皮添香。太子這家潮州菜館「陳儀興尚潮樓」，堅持以傳統方式製作，獲得不少食客歡心。

泰國2斤重香芋夠粉

反沙芋的材料非常簡單，只有砂糖、葱花、芋頭，功夫卻相當考究。芋頭選用泰國2斤重的香芋，貪其夠粉，不像內地產的濕潤，做出來才夠鬆化，先把芋頭批皮、切條，然後以慢火把芋頭炸熟，至酥脆乾身。

然後到煮糖膠，這是最重要，亦是最難的部份，要把火候控制好，才能起沙，把水、砂糖以慢火煮，不能一下子心急用大火，否則糖漿會變成淺啡色而不是白色，而且會變成拔絲效果，期間要不斷攪拌，讓糖漿均勻，讓其慢慢溶化後，再轉成大火，蒸發當中的水分，只剩糖膠，再加入經爆香的葱花。

不停翻拌均勻 剷至起沙

糖膠煮好後，馬上熄爐離火，把炸好的芋頭條倒入糖膠，再加入葱花，不停翻拌均勻，剷至起沙，每條芋頭也沾上薄薄一層糖，等其放涼時變成一層白霜。

糖粒幼細均勻，外層糖衣香脆，內裏又鬆化富芋香，即使沒額外調味，依然可口，甜而不膩，難怪八成客人必點，月賣800份。

反沙芋頭 $88/8件

陳儀興尚潮樓

地址︰太子太子道西179號地下及一樓

營業時間︰星期一至日11am-11pm

電話︰2683 1678

採訪、攝影：《飲食男女》

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