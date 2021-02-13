過年要吃鮑參翅肚，當中的「肚」，就是指花膠。花膠是魚鰾曬成的乾貨海味，魚鰾其實是魚控制在水上浮沉的器官，藏於魚肚內。區區一個魚鰾為何會如此昂貴，因為要大魚，魚鰾才夠厚身曬成花膠，而大魚一般都要生長五六年，亦因為濫捕問題令大魚數量越來越少，所以花膠自然矜貴。以往由鰵魚及白花魚這類大魚曬成的，才可以稱為花膠，不過如今一些比較小的魚，像鱸魚及鱈魚都可曬成花膠，拉低了花膠的價格。

鰵魚膠及白花魚膠等大魚售至過萬一斤，但鱈魚膠及鱸魚膠這類小魚，數百到數千元都有交易。如果買平價花膠，功效是否會大打折扣呢？這要視乎你的用途，如果你純粹想皮膚好，平貴膠都含有膠原及蛋白質，純粹煲湯滋潤的，買便宜花膠都沒有問題。但本身體弱，又或者做完手術，剛生產後，想補身及令傷口盡快復元，就只有貴價的鰵魚膠或白花魚膠等，才有藥用價值。

採訪、攝影：《飲食男女》

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