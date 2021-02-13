限聚令未完結，餐廳晚市恢復無期，今個情人節，無論單身還是蜜運中，都要留在家裏煮飯仔。還在苦惱情人節晚餐該吃甚麼？若果自問廚藝一般，以下這個磯燒外賣套餐就幫到你。

網上食材店「賣菜仔」，聯同優質日式食材店Eat Corner一起推出日式磯燒套餐，網上下單，即有專人送貨到府上，套餐更很細心附上價值三百多元的磯燒爐、gas及燒烤夾，只要把食物拆開，即可燒來享用，非常方便。

二人前套餐包括14款食材，以海鮮為主，有磯燒海鮮必吃的甲羅燒，蟹蓋釀入松葉蟹膏及蟹肉，蟹味濃郁； 12至14厘米的半殼帆立貝，入口啖啖肉；另外還有鰻魚串、沙白、沙蜆、翡翠螺、半殼蠔、鯖魚一夜乾等海鮮。肉食類則有雞皮、雞肉棒、和牛燒肉及蔬菜籃（粟米/翠玉瓜/大啡菇）。

採訪、攝影：《飲食男女》

磯燒套餐(2人前) $1,088 （附送日式磯燒爐）

購物網站 : https://bit.ly/2PVCbKh

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