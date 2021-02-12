社交網上「中伏飲食討論區」，最近又有食物惹爭議，就是一間連鎖日式蛋糕店新出品，不知火柑圓撻，名字令人一頭霧水，賣相也奇怪，像只將整個柑去皮然後放上架賣，頂部只加了忌廉而已，讓人沒甚麼食慾，引起不少網民瘋狂恥笑店家相當敷衍，這次就由記者一探其真身！

圓撻以杏仁撻作底，中間是海綿蛋糕，面頭注上一大堆吉士忌廉，再堆了好幾塊柑圍邊 ，而不是整個放下去，也算是有點心機。記者到所出售的連鎖日式蛋糕店購買時，店員指，味道應是酸酸甜甜的，但記者試畢，發現酸味相當重，而店員口中「酸酸甜甜」的甜，完全是來自那忌廉，而非柑。

熊本不知火柑 屬柑中王者

進濤菓欄負責人GiGi指，這圓撻的柑應該要再擺放多4天，等其成熟一點、甜一點才適合進食，現階段店家所採用的柑，時間並未合適。那到底「不知火柑」是甚麼？Gigi解釋，「不知火柑」是柑中的王者，產地為熊本愛媛縣，當造期為每年一月至二月，所以每逢過年前也會看到這款柑。由於這柑是配種而成，故其嘴部形狀微突，而且會留葉，一般日本蜜柑薄皮無核，而且口感較軟綿，但「不知火柑」則爽一點，較有厚度。

GiGi指，這圓撻上的不知火柑，屬細裝12至15裝， 平日的零售價約$22至$25一粒。而這不知火柑圓撻的定價為$52/個，GiGi直言，「好像我今天吃了這個，就覺得不值得，因為這很酸。」

採訪、攝影：《飲食男女》

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