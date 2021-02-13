情人節又到了！來做個非常經典的法式糕點——瑪德琳（Madeleine）。瑪德琳是一種傳統的貝殼形小蛋糕，做法很簡單，只需把蛋糕麵糊以貝殼形狀的模子烤製便成。 而今次還特意為瑪德琳沾上融化的朱古力，再放上一些繽紛又得意的糖果裝飾，讓收到的人既有溫馨又有驚喜的感覺。裝飾後的瑪德琳看起來漂亮又精緻，確實令人捨不得吃呢！

材料：（15個）

牛油105克

（改用融化牛油90克）

中筋粉70克

杏仁粉40克

白糖70克

蜂蜜20克

全蛋110克(2個加大)

無鋁泡打粉3克

裝飾：

不調溫朱古力 200克

（牛奶味和草莓味）

凍乾紅桑子 適量

（Freeze-Dried, Raspberries）

開心果仁 適量

爆炸糖 數包

工具：單柄鍋、耐熱容器、打蛋器、唧袋、瑪德琳烤模

做法：

1)焦化牛油：將牛油放入單柄鍋內，用大火加熱融化後轉中火，當出現細密泡沫時要不停攪拌，直到牛油變成澄清的液體，底部有啡黑色的沉澱釋出，即可倒入耐熱容器內降溫。(焦化後約90克)

2) 剛倒出的焦化牛油待室溫3分鐘後，便可加入混合好的麵粉和杏仁粉，再拌成麵糊。

3) 順序加入白糖、蜂蜜充分拌勻，糖融化後加入全蛋液拌勻，最後加入泡打粉拌成順滑麵糊便可。

4) 麵糊蓋上保鮮膜，冷藏鬆弛最少1小時或隔天使用。（冷藏最多48小時）

5) 麵糊鬆弛後，先拌勻再裝入唧花袋內，分別唧入模具中約8分滿。放進預熱焗爐中層，上下火175℃烤約12分鐘，至表面金黃色便可出爐，即時脫模再放涼。

註：本模具因表面有矽膠塗層，可直接使用而不需額外抺油撒粉，蛋糕烤出來的紋路清晰而且脫模方便。至於其他模具使用時都需要抹油撒粉，以便蛋糕順利脫模。

6) 接着準備朱古力和裝飾。把朱古力以微波（或隔水）加熱融化後，取一個瑪德琳蛋糕，沾上薄薄的朱古力，再撒上凍乾紅桑子、開心果仁碎和爆炸糖裝飾，晾凉至凝固即可。賞味期：常溫3天

溫馨提示：

製作焦化牛油目的：牛油經過熬煮除了蒸發當中的水分，同時也帶出焦化後的榛果香味。配方內的牛油用量105克，經過焦化後約90克，也可直接用90克融化後的牛油來代替。（因天然牛油含有15%左右的水分，把水分熬乾成焦化牛油，使瑪德琳蛋糕更正宗和美味）

示範：Cannes Cheung

攝影：魯雋華、潘志聰

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