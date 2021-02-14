不少香港人都喜歡吃日本雞蛋，其中蘭王就是去年大熱產品，至彭凍肉店都曾經斷貨。其實日本亦有其他選擇，例如這一款來自九州長崎的太陽卵。

九州長崎太陽卵（$45/10隻），雞蛋外形跟一般美國農場雞蛋差不多大小，但蛋黃顏色亮麗，呈橘子般的橙黃色，卻不含人造色素，成份天然，而且非常飽滿，吃起來蛋香濃郁。

飼養太陽卵的養雞場已經有七十多年歷史，使用天然飼料養雞，由赤玉雞帝王所生產，營養價值高，而不少人都知，日本雞蛋不是每款都適合生吃，而太陽卵就獲得HACCP認證，確保雞蛋由清洗消毒至包裝物流的過程全部都合乎國際標準，達刺身級，因此可以安全地生吃。

今次引入這款雞蛋的店舖，還推出禮盒套裝（$80），包括一盒雞蛋、一支醬油和一副碗筷。醬油經過特別挑選，用魚和海帶作調味，淡淡的鹹香和太陽卵非常夾配，配以香軟白飯，淋上醬油，滑溜甜香。

購買地點：

優果有限公司

地址：沙田石門安麗街11號企業中心215室

電話： 3168 4402

網頁：https://bit.ly/3pVhRca

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香港授權總經銷

地址：九龍油麻地石龍街地下1號

電話： 6800 5888

採訪、攝影：《飲食男女》

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