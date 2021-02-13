2月14日遇上年初三假期，男士們沒藉口事忙而沒時間準備吧﹖雖然晚市禁堂食，今年眾多情侶都無法外出食晚飯慶祝，但情人節總要吃朱古力。精選三間2月14日開門營業，又主打朱古力的小店，一於和另一半來個甜甜蜜蜜的情人節。

西班牙大師級朱古力X本地Café開限定店

本土咖啡店 Cupping Room 最近進駐尖沙嘴，可坐四五十人，以郵輪風搭配木系裝潢，加上臨海玻璃窗，是近來的打卡熱點，一到假期就全場爆滿。最近Café 更與一個新興西班牙朱古力名牌合作，從一月尾開始，設立為期六星期的期間限定店，賣朱古力及朱古力飲品。

品牌成立不久，但來頭不小，Cupping Room董事總經理Teddy指出，「Casa Cacao是由Jordi Roca兩年前開創的新品牌，他在2014年曾被選為世界最出色的糕點廚師，Roca三兄弟在西班牙的餐廳 El Celler de Can Roca 曾被五十大餐廳排名為全世界第一。」

Casa Cacao崇尚近年大熱的Bean-to-Bar朱古力概念，團隊從各地的農村嚴選可可豆，於西班牙工場分揀、烘焙，直到最後製成朱古力，全部手工製作。品牌以熱朱古力聞名，於店內有兩款：72%熱朱古力及朱古力咖啡，後者使用印度喀拉拉邦凱思帕拉森林中種植的可可製成加上舖頭自家調配的咖啡，入口順滑濃郁，甘香不過甜。

情人節還推出禮盒裝Collection 32朱古力Bombones（$518），朱古力共32粒，分8種口味，賣相精緻可愛。還有一系列獨立包裝的朱古力，黑朱古力有五款，奶類朱古力共四款，使用牛奶、綿羊奶或山羊奶製作，市面少見。

觀塘小店賣68款世界各地單品朱古力

西班牙朱古力名牌自然價錢不菲，相反觀塘的朱古力旅程，價錢就較為親民。可容十多人的小店，雖然位於工廈，但提供三數個座位及六七個企位，客人不算多。由兩位女生Athena 和Zoey主理，賣進口Bean to Bar朱古力和朱古力飲品，來自世界上10個不同產區，共有68款不同的朱古力，絕大部份款式口味都在一般超市買不到。

情人節特別推出情人節朱古力套餐 ($129)，當中包括72% dark chocolate dindori reserve shiraz 2018和64% mild dark balkan rose chocolate各一排 。Athena解釋這套餐的特點︰「兩款朱古力是來自一個叫Paul and Mike的印度生產商。紅酒選用2018年的某款印度紅酒去製造，巴爾幹半島玫瑰則是我們店舖一向銷量很理想的朱古力，味道雖然是花香，但都非常大眾化。」紅酒口味入口香醇，帶有可可果香，相當特別。

朱古力熱飲亦有大量選擇，產地為聖文森特格林納丁斯沖調的手工熱朱古力($55)最受歡迎，一來可可豆産地位於加勒比海，較為少見，而且口感濃厚，適合情侶一起分享。

太古+觀塘小店賣茶味朱古力

最後一家，就是兩年前於觀塘開業的JOL Cacao，所賣的朱古力產品，由可可豆烘焙到磨製朱古力醬，全是自家製作，很花工夫，但價錢又不貴，所以可坐三四人的小店以往已經常滿座，去年在太古誠品開只供外賣飲品及朱古力產品的專櫃，亦同樣受歡迎。

「我現在是用坦桑尼亞可可豆，坦桑尼亞可可豆的味道比較有果香，都是在當地的合作社入貨，是公平貿易朱古力。」老闆Joie說。小店亦提供情人節禮盒($69)，有六粒不同口味的朱古力，以不同濃度的紅莓和榛子口味為主。

可惜觀塘店於農曆新年期間只賣朱古力產品，而不提供熱朱古力等飲品。如果想在情人節品嚐小店最有特色的鐵觀音朱古力 ($36)，就得往太古店了，看似一杯尋常熱朱古力，但又聞到淡淡的茶葉香味，是種特別的甜香，很適合今年農曆新年和情人節重叠的日子。

採訪、攝影：《飲食男女》

Casa Cacao期間限定店

地址：尖沙嘴廣東道3-27號海港城海洋中心3樓309號舖

電話：9446 8699

營業日期：1月31日起持續6星期

營業時間：星期一至日11am-8pm

朱古力旅程

地址：觀塘成業街19號成業工業大廈4樓416號舖

電話：3105 3790/ 61257144(WhatsApp)

營業時間：12pm-8pm

JOL Cacao (太古)

地址：太古太古城道18號太古城中心1樓誠品生活L108B號舖

電話：34191149 / 6558 7880 (WhatsApp)

營業時間：12pm-9:30pm

註：提供熱朱古力等飲品

JOL Cacao (觀塘)

地址：觀塘成業街19-21號成業工業大廈2樓15室

電話：6558 7880 (WhatsApp)

營業時間：星期一至四 1:30pm-4:30pm，星期六、日4pm-8pm，星期五休息

註：年初三(14/2)1:30pm-5:30pm (只售賣朱古力，不提供飲品)，2/15休息

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