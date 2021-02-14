材料：
雞 1 Chicken
生抽 3tsp Soy Sauce
米酒 3tsp Rice Wine
砂糖 1tsp Sugar
粟粉 6tsp Corn Starch
薑 6slices Ginger
蒜頭 6cloves Garlic
紅椒 1 Red Pepper
羅勒 適量 Basil
黑麻油 1tbsp Black Sesame Oil
米酒 30ml Rice Wine
生抽 20ml Soy Sauce
老抽 1/2tsp Dark Soy Sauce
砂糖 2tsp Sugar
黑麻油 1tsp Black Sesame Oil
步驟：
1.雞洗淨切去不要的部分後切件
2.加入3tsp生抽、3tsp米酒及1tsp砂糖拌勻後醃一小時
3.羅勒洗淨摘下葉子備用
4.薑去皮切片備用
5.蒜頭去皮，紅椒稍為去籽斜切備用
6.將醃好的雞件與粟粉拌勻
7.大火預熱油，加入雞件油炸至金黃後盛起
8.加入1tbsp黑芝麻油，以中小火爆香薑片及蒜頭至金黃色
9.20ml生抽，1/2tsp老抽,2tsp砂糖及1tsp黑麻油拌勻備用
10.加入雞件炒熟
12.加入30ml米酒炒勻
13.加入其餘調味料炒勻
14.加入紅椒炒勻後熄火
15.加入羅勒葉炒勻後盛起，完成
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