材料：

雞 1 Chicken

生抽 3tsp Soy Sauce

米酒 3tsp Rice Wine

砂糖 1tsp Sugar

粟粉 6tsp Corn Starch

薑 6slices Ginger

蒜頭 6cloves Garlic

紅椒 1 Red Pepper

羅勒 適量 Basil

黑麻油 1tbsp Black Sesame Oil

米酒 30ml Rice Wine

生抽 20ml Soy Sauce

老抽 1/2tsp Dark Soy Sauce

砂糖 2tsp Sugar

黑麻油 1tsp Black Sesame Oil

步驟：

1.雞洗淨切去不要的部分後切件

2.加入3tsp生抽、3tsp米酒及1tsp砂糖拌勻後醃一小時

3.羅勒洗淨摘下葉子備用

4.薑去皮切片備用

5.蒜頭去皮，紅椒稍為去籽斜切備用

6.將醃好的雞件與粟粉拌勻

7.大火預熱油，加入雞件油炸至金黃後盛起

8.加入1tbsp黑芝麻油，以中小火爆香薑片及蒜頭至金黃色

9.20ml生抽，1/2tsp老抽,2tsp砂糖及1tsp黑麻油拌勻備用

10.加入雞件炒熟

12.加入30ml米酒炒勻

13.加入其餘調味料炒勻

14.加入紅椒炒勻後熄火

15.加入羅勒葉炒勻後盛起，完成

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