深冬的午後，和煦陽光散落在十字路口的斑馬線上，人潮如鯽。燈一轉，緊隨的是車輪滾滾。電車經過的隆隆聲，交通燈的噠噠聲，追趕着熙熙攘攘的過路人，讓西灣河最尋常不過的風景，洋溢着一縷暖意。默默拐個彎，穿過了一幢幢密密麻麻的唐樓，昂然挺立的天橋遮蓋不到那幀繁華，頃刻聽罷，是更熱鬧的嘶喊聲、叫賣聲，貨確如輪轉，那才回首，原來是個戶外街市。

成安街上的菜檔、肉檔、生果店，通通都改朝換代過，唯獨一家豆品店，百年如一日，晃眼半世紀。門前招牌，漸漸褪色，白底紅字的「珍香園」映入眼簾，有種老派的氣勢。店內，佇立了一滿頭銀髮之老人，徐徐俯身斟了一杯熱豆漿。那陣氤氳，飄逸着甜香，當搖搖晃晃將它遞給客人之際，泛黃的紙皮石地板，更沾上了一抹奶白色。那老人是第三代老闆陳子富，只見他腰撐得彎了，仍然挺着走路。時代多變幻亦待人無情，是誰令青山也變？他總是聳一聳肩，低頭沉着氣，竭力保留着老店的一磚一瓦、一點一滴。青山不改，綠水長流，他和他的豆品，於隙縫間奮力求存，以變或不變，和應萬變。

禍兮福所倚

憶起珍香園的過去，陳子富立即思緒如泉湧。

陳子富籍貫廣東雲浮，祖父已在鄉下賣豆腐。上世紀二十年代，陳子富的父親陳澤枝來香港謀生，先在灣仔跟親戚學做豆腐，也在李節街做小販。做着做着，攢下第一桶金，便自立門戶，在北角渣華道開了第一家店。其後，慢慢開枝散葉，他們在灣仔、大坑都有過分店，1962年，就開了西灣河分店，生意滔滔，那可說是最好的時節。陳澤枝共有十個子女，哪會想到那一磚磚實而不華的豆腐，足以養育了一家十二口？

陳子富記得，當時生意主力是爸爸、姐姐和姐夫在打理，大家刻苦砥礪，咬緊牙關，日子還算不錯。直至1967年暴動，社會不穩，生意下滑，他們決定關了北角總店。悠悠歲月中，最後更只留下了西灣河一家，「那是一個相當艱難的決定，但做生意就是這樣……」陳子富沉思良久，吐出了這一句。

關門結業本是壞事，幸而禍兮福所倚。1970年代的西灣河，是個人煙稠密的小社區，背後有多個寮屋區，馬山村、聖十字徑村、成安村等等，整整十幾萬人，都會跑來成安街買餸，成了街市興旺的命脈，小小的店，也可以欣欣向榮：「我們一天最高賣到四百板豆腐，那時的世界，我敢說賣爛生果你都有錢賺，哈哈。」當日的小店，仍在同一位置，巋然不動，屹立至今。

滄海成桑田

陳子富是家中長子，七八歲就已經在店中流連忘返，年紀小小，已經常常幫爸爸看舖，深得重用：「當時要瞓街，我同細佬攞張帆布床擺喺門口就咁瞓。」因為建立了一份獨特的情意結，中學一畢業，更是立即回來幫忙。看他一手熟練，直至現在七旬步入耄耋之年，在西灣河狹小的店，歷經多少個寒暑。

他正式回來幫忙不久，恰巧見證了暴動後的另一低谷—寮屋區要拆卸和搬遷，人流盡失，整個西灣河滄海桑田，人面全非，陳子富現在重提，口裏還是輕嘆幾聲。會生金蛋的雞一下子不見了，有一陣子，珍香園確實是一蹶不振。

但是在最壞的時代，更考驗人的韌力。一家人沒有自暴自棄，反而默默支撐，互相補足，做好自己，生意自然會回來，他們如此篤信。

祖傳用石膏做豆腐，他仍然緊緊遵照吩咐，「我們用石膏做豆腐，外面較煙韌內裏則非常滑溜，不是外面一般的炸豆腐可以比擬。」

他們用最上等的加拿大有機黃豆，逐顆逐顆挑最圓潤飽滿的，之後浸泡直至發脹。之後，他們選擇用石磨磨豆：「現在大多數人用鋼砂磨，因為價錢平，速度快。但是鋼砂磨磨出來的豆漿，較水狀。石磨做，豆漿豆腐的黃豆味較濃郁，豐富點。」

接着就是渣水分離、定型等等工序，全部都是一絲不苟，親力親為。「我強調的是，味道要夠天然，決不能加入化學物料如豆精，那樣豆漿的香味會很假，而且不健康。」這樣出來的一碗豆腐花，入口綿細軟滑，不用多咬嚼，已會慢慢化開，清香馥郁，滿嘴是甜。

默默捱，密密做，繼續用最優良的食物服務街坊。他那絲毫不妥協不認命的性格，不知不覺領着小店，慢慢走出困局。

鳥倦要知還

九十年代初，陳子富見珍香園重上軌道，交由爸爸和姊姊打理，便趁着年輕乘着潮流跑了去移民，誰知到了加拿大，優哉游哉的生活住不慣，反而對家業念念不忘，居然跑了去觀摩當地的原住民怎樣保育手藝：「那一下，我想起有千年歷史的豆腐。一粒黃豆，這麼便宜但又這麼有營養，便能變成這麼多美食，我為甚麼不可以將我的行業保留下來呢？」

2000年，爸爸陳澤枝病重，他決定暫時回來幫忙。翌年，爸爸過身，珍香園頓失支柱。奔喪之後，陳子富內心的小念頭再作祟：要留下來嗎？

「想起和爸爸的關係，早年他要養十兄弟姊妹，經濟出現過問題，也曾欠債。但他堅持好好養大我們，連貨數錢都用來幫我們交學費。我想了很久，覺得自己今次要回來幫他的忙，讓珍香園延續更久，因為我們是一家人。」陳子富談起亡父，饒有感觸。

最終，鳥倦還是會知還，西灣河的天空，還是把他困住了。不過，山不轉路轉，他今次回巢，也將小小老店，提升到另一層次，拍翼飛得更遠。

現在珍香園的格局，像傳統的舊式豆品店，門前左右是豆腐花檔，穿越店內兩旁的座位，樸實簡潔，後面是製作豆品的工場，工場旁邊更有通往閣樓的樓梯。唯一略有不同，是除了賣兩款冷熱豆腐花外，門前多了個小食檔，賣即製的鍋貼、葱油餅、煎釀三寶等等。原來，那是2000年代，他回巢後的革新。

「我們做豆腐花做得再好，但單靠一樣東西獨沽一味是不夠交租。」陳子富開始有新想法。由那時開始，他們便一邊做豆腐花，一邊兼賣小食，因此便有炸番薯、煎釀三寶、生煎牛肉包、酥炸鯪魚球等等十多款小食，百貨應百客。

貫徹做豆品的執着，既然賣，豈能馬虎？珍香園裏九成小食均是自家生產，鯪魚肉自己打，鍋貼也是請人自己包，怎樣吃，質素較出面取貨有保證。芸芸風味小食中，還有一款像「漆黑中的螢火蟲」，可遇不可求。那就是蘿蔔絲餅，即是油糍，一吃下，葱味四溢，甜香繾綣：「那是一種傳統農家小食，用蘿蔔絲餡料混合起來再炸了它，現在沒人做了，我不想它失傳，便試試在豆品店做。」別家的，做豆腐為了賺錢養家；他做豆腐，卻總是添了一份自覺的抱負。百般磨難之後，終於獲得掌聲，小食愈賣愈好，再一次讓珍香園更加發熱發亮。

總有出頭天

這麼一轉，又是廿載。

已經步入耄耋之年，滿頭銀髮，陳子富近年時時在籌謀着珍香園的未來。

幸好2000年代尾，當時22歲、在加拿大讀書的大兒子陳鳳崑（Daniel）願意回港幫忙，忙着忙着，日月摩挲，已經轉眼十四年。

一個年輕人，學富五車，浸過鹹水又領得大學學位，不覺屈在老店、日做十四小時太大材小用嗎？「我當初是有少許不想接觸這一行，因為幾辛苦。但是慢慢做下來，會知道我爸爸為甚麼這麼着迷。我想幫助爸爸，想維繫一家人工作，不想他太辛苦。」Daniel的孝心，來得直接且簡單。

陳子富聽罷，只摸了摸銀髮、雲淡風輕地道：「賣豆腐絕對是沒問題，行行都出狀元。我夠膽說 我在豆品業絕對不會差過任何一個人，只要你一心一意做，一定有出頭天。」

可惜，找到接班人後，陳子富卻又再次面對風起雲湧。

因為日漸昂貴的租金而苦惱。以往的老業主體恤他們，寮屋區拆卸、沙士等等大難關，都給予他們優惠租金共渡時艱。可惜近年業主換了，重建宛如一把「達摩克利斯之劍」，就這麼架在頭頂上，況且，還有那永遠沒完沒了的加租壓力……

「去年我們接到消息說要加租30%，計算過後，真的覺得很艱難。」接到消息後的幾個晚上，陳子富輾轉反側，凝望着天花發呆，再翻幾個身，枕頭也不知不覺濕了一大塊。是誰令青山也要變？有些情，根本不是那麼容易放下。

「加價，又是不是可以追趕到租金呢？我希望和大家共患難，我不希望還要加價。」最後，絞盡腦汁，左省又計，再多次和業主方面洽談，才有了做下去的對策，語畢，他加多句：「暫時係咁啦。」

有客人揚手下單，他這又辛勤回頭，添了一碗豆腐花。如此淡香的豆腐，經五十年還未散，自有引以為傲之處。

撰文：莫小巧

攝影：謝致中、陳旭鵬

珍香園

地址：西灣河成安街12號

營業時間：7am - 8pm

電話： 2560 4592

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